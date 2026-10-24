המהומות מתפשטות ברחבי אירופה: גל הצתות וביזה גם בספרד | צפו

מהומות אלימות פרצו הערב (שבת) במרכז ברצלונה שבספרד, כאשר מאות צעירים, רבים מהם רעולי פנים ולבושים בשחור, התעמתו עם כוחות המשטרה, הציתו פחי אשפה ומחסומים, ניפצו חלונות ראווה ובזזו חנויות. המשטרה המקומית הפעילה כוחות מיוחדים לפיזור ההתקהלות.

המחאה, שאורגנה באמצעות הרשתות החברתיות בהשראת גל ההפגנות בצרפת, החלה בכיכר קטלוניה והתפשטה לרחובות הסמוכים. מפגינים השליכו חפצים לעבר השוטרים, הפכו אופנועים והציתו מחסומים מאולתרים. בעקבות המהומות נסגרו חנויות, נחסמו גישות לתחבורה הציבורית וכוחות כיבוי הוזעקו למוקדי השריפות.

המפגינים מחו נגד יוקר המחיה, משבר הדיור ומדיניות השלטונות. ברשתות החברתיות הופצה קריאה להצטרף למחאה תחת המסר: "צרפת כבר הוכיחה שהיא לא מפחדת. ומה איתנו? נמאס לנו להתלונן ושום דבר לא משתנה".

לפי הדיווחים בספרד, ההפגנה לא קיבלה אישור מהרשויות, והמשטרה נערכה מראש לאפשרות שתתפתח לאירועים אלימים.

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צרפת: כאלף עצורים במהומות

במקביל, המחאות בצרפת נמשכו היום (שבת) זה סוף השבוע השני ברציפות, כאשר כ-410 אלף בני אדם יצאו לרחובות ב-289 מוקדי הפגנה ברחבי המדינה. לפי משרד הפנים הצרפתי, קרוב לאלף מפגינים נעצרו ושני בני אדם נפצעו באורח קשה. בפריז ובעוד ערים התפתחו עימותים בין מפגינים לשוטרים, שהשתמשו בגז מדמיע ובתותחי מים. כ-70 אלף שוטרים ואנשי ביטחון נפרסו ברחבי המדינה מחשש לחידוש המהומות והביזה.

שר הפנים הצרפתי, לורן נונייס, אמר כי מרבית התהלוכות התנהלו כסדרן, אך קבוצות קיצוניות התעמתו עם כוחות הביטחון וביצעו מעשי אלימות. לדבריו, המשטרה הצליחה למנוע מקרי ביזה רבים, אם כי בכמה ערים נרשמו נזקים לחנויות.