ראש הישיבה הגר"מ צדקה חיזק את בחורי 'באר יהודה'

בשבוע שעבר הגיע ראש הישיבה הגאון רבי משה צדקה, למסור שיחת חיזוק בהיכל ישיבת 'באר יהודה' הגדולה בראשות הגאון רבי יצחק טופיק.

הגר"מ צדקה עמד בדבריו על חשיבות העמל והיגיעה בתורה ואשרי מי שבתורת ה' חפצו, וזה הדבר שהכי חשוב כעת בתקופה הזו כשבחוץ תשכל חרב ובחדרים אימה, כשכל בחור ובחור ינצל את זמן חורף בשקידה והתמדה לעלייה בתורה ויראת שמים.

בשיחה השתתף אף ראש הישיבות הגאון רבי אליהו טופיק ראש ישיבות 'באר יהודה'. לאחר מכן עבר הגר"מ צדקה להתפלל תפילת מנחה יחד עם בחורי הישיבה הקטנה בהיכל בית המדרש של הישי"ק.

הבחורים יצאו עם קבלות ושאיפות לעמל בתורה בזמן חורף.