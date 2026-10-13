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מעמד מרומם ורב רושם של כבוד התורה התקיים בפריז, כאשר כ-400 בחורי ישיבות התכנסו למעמד סיום ישיבות בין הזמנים. המעמד, שנערך ביוזמת ארגון "בני הישיבות – תורת יעקב" ובשיתוף ארגון "לומדי תורה פלדרין", התקיים בהשתתפות רבנים וראשי ישיבות, והיווה מפגן מרשים של עוצמת עולם הישיבות הצרפתי.

הכנס נערך בקהילת "אוהל משה" בפריז, בנשיאות הרב שמעון טיבי, הידועה באהבת התורה ובחיבתה המיוחדת לבני הישיבות. מאות הבחורים, אשר הקדישו את ימי בין הזמנים ללימוד התורה במסגרות השונות, התכנסו יחד לכנס חיזוק לקראת פתיחתו של זמן חורף. במהלך המעמד הוגשה למשתתפים סעודה חגיגית ומכובדת, לצד דברי חיזוק מפי גדולי הרבנים וראשי הישיבות. את המעמד פיארו בנוכחותם הגאון הגדול רבי יצחק כץ, מנהיג עולם התורה בצרפת וראש מוסדות "יד מרדכי"; הגאון רבי יהודה כץ, ראש הישיבה; הגאון רבי יצחק שניאור ראש ישיבת "אור תורה"; הגאון רבי דהאן, ראש הישיבה; וכן רב קהילת "אוהל משה", הרב גז.

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אחד מרגעי השיא של הערב היה משאו העוצמתי והנלהב של הגאון רבי יחיא טובול, אב"ד ליאון, אשר הגיע לשאת דברי חיזוק מיוחדים בפני מאות בני הישיבות.

גולת הכותרת של הערב הייתה יוזמה יוצאת דופן וחסרת תקדים בהיקפה: לראשונה בצרפת, ארגון "בני הישיבות - תורת יעקב" ערך חלוקה מיוחדת של מאות מעילי חורף איכותיים לבחורי הישיבות, לקראת פתיחת זמן חורף. המיזם המיוחד, שנועד להקל על בני הישיבות ומשפחותיהם בהוצאות ההיערכות לחורף, היווה ביטוי מוחשי לדאגה העמוקה לבני התורה.

במעמד אף הוכרז על הקמת ת"ת (תומכי תורה) חדש וייחודי למען כלל בני הישיבות יוצאי צרפת השוהים בצרפת, אשר יפעל להקמת מערך סיוע קבוע ומסודר לאורך השנה כולה. במסגרת הפעילות המתוכננת יוענק סיוע לקראת חגי ישראל, חלוקת חליפות וביגוד לבני הישיבות, לצד מיזמי חסד נוספים שנועדו להקל על הבחורים ומשפחותיהם ולאפשר להם להתמסר ללימוד התורה מתוך הרחבת הדעת.

ארגון "בני הישיבות – תורת יעקב", פועל לאורך השנה למען בני הישיבות דוברי הצרפתית, הן בצרפת והן בארץ ישראל, בהכוונתם ובהדרכתם של רבנים וראשי ישיבות. הארגון, שהפך לכתובת מרכזית עבור בני הישיבות הצרפתים, מקיים מסגרות לימוד, ישיבות בין הזמנים, כינוסי חיזוק, תוכניות לימוד ומלגות, שבתות גיבוש ומערך סיוע אישי במגוון תחומים.

על ארגון המעמד הגדול והוצאתו אל הפועל עמלו במסירות רבה הרב מאיר גטה, יו"ר ארגון "בני הישיבות – תורת יעקב" וראש רשת ישיבות בין הזמנים "בני עלייה", והרב יעקב טואטי, העומד בראש ארגון "לומדי תורה פלדרין".

המעמד נחתם בתחושת התרוממות והתרגשות, כאשר מאות הבחורים יצאו מחוזקים לקראת זמן חורף, כשהם נושאים עמם את דברי החיזוק של הרבנים ואת תחושת ההערכה והדאגה לעמלם בתורה. המעמד האדיר בפריז המחיש פעם נוספת את פריחתו של עולם התורה הצרפתי ואת עוצמתה של הערבות ההדדית בקרב בני הישיבות.

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז

התיעוד מפריז