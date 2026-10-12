מאות חנויות נפגעו: מתקפת הסייבר שהפכה את המקררים לתנורים

מתקפת סייבר רחבת היקף פגעה במהלך הלילה (בין ראשון לשני) במערכות הקירור של מאות סופרמרקטים ברחבי צרפת.

ההאקרים השתלטו על מערכות הקירור והפעילו את מנגנוני ההפשרה, מה שהוביל לעליית הטמפרטורות בחלק מהמקררים והמקפיאים עד ל־50 מעלות צלזיוס, להשמדת כמויות גדולות של מזון ואף לפריצת שריפות בחלק מהחנויות.

על פי הדיווחים, המתקפה פגעה ברשתות גדולות ובהן אינטרמרשה, קרפור וקואופרטיב U. כ־150 סניפים של אינטרמרשה נפגעו, ולפי הדיווחים גם עשרות סניפים של רשתות נוספות הושפעו. כדי למנוע סכנה בריאותית לצרכנים, נאלצו הסניפים שנפגעו להשליך מוצרי מזון טריים וקפואים.

ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורנו, הורה לרשות הלאומית לאבטחת סייבר לחקור את המתקפה. לפי הדיווח ברויטרס, אחת האפשרויות שנבדקות היא ניצול פרצת אבטחה בתוכנה של חברת דנפוס הדנית, המייצרת מערכות לניהול קירור. החברה מסרה כי המערכות שנפגעו הפעילו גרסאות תוכנה מיושנות.

במקביל, הרשויות בצרפת מתאמות את הבדיקות עם מדינות אירופיות נוספות, מחשש שמערכות דומות נפגעו גם מחוץ למדינה. היקף הנזק הכספי הכולל טרם הוערך.