דרמה קשה התרחשה הבוקר (שני) בבית הספר התיכון־חטיבתי על שם ז'וזף לקאנאל בעיר אובאן שבדרום צרפת, הסמוכה למרסיי. תלמיד בן 14 פתח באש במתחם בית הספר, כאשר מנהל המוסד ומורה נפגעו מהירי ופונו לקבלת טיפול רפואי. על פי הדיווחים הראשוניים, חייהם אינם בסכנה.

האירוע התרחש מעט אחרי השעה 9:00 בבוקר, כאשר התלמיד, הלומד בכיתה המקבילה לכיתה ט', נכנס למתחם כשכלי הירי מוסתר בתוך נרתיק של גיטרה.

על פי ממצאי החקירה הראשוניים, הוא פתח באש באזור המשותף בקומה הראשונה ופגע במנהל ובמורה שנכחו במסדרון. השניים נפגעו בגפיים התחתונות והועברו לבית החולים.

אלא שבכך לא הסתיים האירוע: לפי הודעת התביעה במרסיי, התלמיד עלה לקומה השנייה וירה פעמיים נוספות. באחד המקרים ירה לעבר הרצפה בנוכחות מורה, ובמקרה נוסף ירה לתוך כיתה שבה שהו תלמידים, כאשר הקליע פגע בלוח הכיתה. למרבה המזל, לא דווח על נפגעים נוספים מירי זה, אך התלמידים ואנשי הצוות שהיו במקום נותרו מזועזעים.

איש צוות השתלט על החשוד

אחד הפרטים המשמעותיים באירוע הוא התערבותו של איש צוות בבית הספר, שעל פי הדיווחים הצליח להשתלט על הנער ולפרוק ממנו את הנשק בזמן שירד במדרגות. לאחר מכן הגיעו כוחות המשטרה ועצרו את התלמיד, שהועבר לחקירה.

בעקבות הירי פונו התלמידים מהמוסד, כיתות הוצאו ממנו בהדרגה והורים רבים הגיעו למקום כדי לאסוף את ילדיהם. חלק מהתלמידים שהיו עדים לאירוע תיארו תחושות של פחד וזעזוע. הרשויות דאגו גם למענה נפשי לתלמידים שנפגעו מהחוויה הקשה.

אחת השאלות המרכזיות שהחוקרים מנסים לברר היא מה הוביל את הנער למעשה. לפי דיווחים בתקשורת הצרפתית, עלתה בחקירה טענה שלפיה התלמיד חש כי הוא סובל מהתנכלות מצד אחרים בבית הספר. עם זאת, התביעה הדגישה כי המניע טרם התברר וכי עדיין לא ידוע אם התכוון לפגוע דווקא באנשי הצוות.

התובעת הכללית במרסיי מסרה כי הנער טרם סיפק הסבר ברור למעשיו. לדבריה, לאחר הירי הוא נראה מבולבל, והחוקרים בוחנים כמה כיווני חקירה, לרבות הטענה להתנכלות. לפי הודעת התביעה, נורו לפחות ארבע יריות. החקירה נפתחה בחשד לניסיונות רצח.

האירוע עורר תגובות חריפות בצמרת השלטון הצרפתי. שר החינוך אדואר גפריי גינה את הירי והגדיר אותו מעשה בלתי מתקבל על הדעת, הממחיש לדבריו את התפשטותה של אלימות בחברה. נשיא צרפת עמנואל מקרון שיבח את קור הרוח ואת התגובה של צוות בית הספר, שלדבריו מנעו תוצאה חמורה עוד יותר. שר החינוך ושר הפנים לורן נונייס הודיעו כי יגיעו לזירת האירוע.

הרשויות הבהירו כי בשלב זה לא נמצא קשר ישיר בין הירי לבין מחאות התלמידים המתקיימות בצרפת סביב סוגיות הנוגעות למערכת החינוך. החקירה נמשכת, ובמוקדה עומדות כעת השאלות כיצד הגיע התלמיד לבית הספר כשהוא מצויד בכלי ירי, מה בדיוק התרחש בדקות שקדמו לירי, ומה היה המניע למעשה שהטיל אימה על תלמידים, מורים והורים.