שוק החברותות בלייקווד ( צילום: אלי קובין )

זה עתה יצאנו מחודש תשרי הרווי קדושה, ונכנסנו אל חודש מר חשוון. כידוע דברי קדשו של הרה"ק מרוז'ין זי"ע, שחודש זה נקרא 'מר חשוון' מלשון "רחישין מרחשין" שפתותינו מרחשות מתוך הודאה על החודש שעבר עלינו לטובה.

אם כי בחודש האחרון היינו רגילים למחזות סואנים ברחובה של עיר משוקי ארבעת המינים, דוכני קישוטי סוכה, דפנות עץ וסכך ושאר דברי מצווה, הרי שהיום ראש חודש חשוון התקיים באם הישיבות באמריקה, הישיבה הגדולה בליקווד, "שוק" מסוג אחר לחלוטין. בחצר הישיבה הגדולה בעולם התפשטה היום מרקחה של קדושה. אלפי הבחורים ששבו אל הספסלים פתחו את זמן החורף בשני אירועים דרמטיים ומסעירים המאפיינים את תחילת הזמן בליקווד: ה'חברותות טומל' (שוק החברותות) וה'חבורה טומל'.

שוק החברותות בלייקווד - צילום: אלי קובין 10 10 0:00 / 3:39 שוק החברותות בלייקווד ( צילום: אלי קובין )

בשלב הראשון, ב"שוק החברותות", קבעו אלפי התלמידים את ה'חברותת' שתלווה אותם בעמל התורה לאורך זמן החורף הבא לטובה. בהמשך, בשלב השני הנקרא ה'חבורה טומל', התארגנו הבחורים בקבוצות, תוך שהם קובעים את מסגרת הלימוד, הקצב, מקום הישיבה בבית המדרש ואת סדרי העיון וההתמדה.

במקום ארבעת המינים ונוי סוכה, מילאו את האוויר קולות המשא ומתן התלמודי, כאשר אלפי תלמידי הישיבה סוללים לעצמם את הדרך אל ה'שטייגען' וההתמדה של זמן חורף.

שוק החברותות בלייקווד - צילום: אלי קובין 10 10 0:00 / 3:50 שוק החברותות בלייקווד ( צילום: אלי קובין )

הצלם אלי קובין, אשר עקר בשנה האחרונה את מגוריו לארה"ב, תיעד את המחזות המרהיבים ומגיש גלריה ותיעוד מיוחד מבית המדרש הענק בליקווד ל'כיכר השבת'.