מראות מהיכל ישיבת 'אור החיים' בירושלים מוכרים בכל העולם היהודי מחודש אלול ותשרי האחרונים. כמדי שנה, בימים הרחמים והסליחות מתאספים אלפים מישראל להתעורר יחדיו לתשובה, כאשר במרכז בית המדרש עומד ראש הישיבה, הגאון רבי ראובן אלבז, ומעורר את הקהל לתשובה מתוך אהבה.

היום נצפה מראה הוד מסוג אחר בהיכל הישיבה, לקראת פתיחת זמן חורף הבעל"ט, בהשתתפות רבני הישיבה, ראשי הסניפים מכל רחבי הארץ, מהדרום הרחוק ועד הצפון, אברכי הכוללים ובחורי הישיבה, שהתכנסו לשמוע דברי חיזוק והדרכה לקראת הזמן החדש מפיו של ראש הישיבה וחבר המועצת, הגאון רבי ראובן אלבז.

במרכז המעמד נשא ראש הישיבה את משא פתיחת הזמן, ובו עמד בהרחבה על מעלתו וחשיבותו של זמן החורף, המהווה תקופה מרכזית של עלייה והתעלות בתורה ובעבודת ה׳. בדבריו עורר על חובת השקיעות המוחלטת בעסק התורה, על העמל והיגיעה בלימוד המסכת הנלמדת בעיון מעמיק, ועל חשיבות ההתמדה וההתמסרות לשיעורים הנמסרים מדי יום ביומו על ידי הרמי״ם הגאונים לכלל שיעורי הישיבה.

כמו כן הדגיש את גודל האחריות המוטלת על כל בן תורה לנצל את ימי זמן החורף הארוכים להתעלות בתורה, ביראת שמים ובמידות טובות.

בחלקו האחרון של המשא התייחס ראש הישיבה למערכה הציבורית לקראת הבחירות הבעל־ט. בדברים נרגשים עמד על ההישגים בנושא ההקצאות מה שהיה בעבר קשה מנשוא, והיום ב״ה חל שיפור מאין כמוהו, המאפשר את הרחבת פעילות התורה בארץ הקודש. לאור זאת עמד בתוקף על חשיבות ההשתתפות במערכת הבחירות ועל אחריותם של ראשי הסניפים ואברכי הכוללים לפעול בקרב הציבור, והביע את עמדתו בדבר הצורך בחיזוק כוחה של תנועת ש״ס.

אורח מיוחד במעמד היה יו״ר תנועת ש״ס, ח״כ אריה דרעי, אשר הוזמן לשאת דברים בפני ראשי הסניפים, רבני הישיבה ואברכי הכוללים. בדבריו סקר דרעי את פעילות התנועה ואת ההישגים שהציגה בתחומים השונים, ועמד על האתגרים הציבוריים והפוליטיים הניצבים בפני התנועה לקראת מערכת הבחירות הקרובה. כמו כן, הדגיש את חשיבות חיזוק כוחה הפרלמנטרי של התנועה עבור הסדר מעמדם של בחורי הישיבות הקדושות, וציין כי ככל שהכוח יהיה גדול ועוצמתי כך תגבר היכולת לפעול לטובת הציבור החרדי.

המעמד נחתם באווירה של התרוממות רוח, כאשר בני הישיבה ואברכי הכוללים יצאו מחוזקים לקראת זמן החורף הבעל־ט, מתוך שאיפה להוסיף חיל בתורה, בהתמדה וביראת שמים.