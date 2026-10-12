בחורי ישיבה לומדים תורה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

נדמה שמטבע הלשון "מעולם לא היה" הפך לשחוק ולעוס, אך האמת היא שלא ניתן לתאר אחרת את התחושות והרגשות האופפות את אלפי אלפי בחורי הישיבות ששבו הבוקר (שני) אל ספסלי הישיבות בשמחה ובהתרגשות.

מעולם לא היה זמן שכזה, שבחורי הישיבות ניתנים למשיסה ולביזה, כל המבקש פרסום ויחס הולם בבני התורה, ומאידך חרב המעצרים הדרקונית יצאה מנדנה בהוראת היועמ"שית, תוך ציפיה לבשורה ושינוי בבחירות הקרובות בעוד שבועיים ויום. ואם לא די בכל אלה, השנה התווסף לעמלי התורה אתגר נוסף: השנה המעוברת, כך שזמן חורף יימשך שש חודשים תמימים, העמוסים בשקיעות בעומק הסוגיות ובבניין קומתם הרוחנית של הבחורים. המעבר לשעון חורף "למה לא התפטרת?": אם שכולה שאלה את בנט על מירי רגב - ותקפה קובי ישראל | 09.10.26 פרסום ראשון: זו ההנהגה הרוחנית שמנהלת את 'הציבור החרדי' מאחורי הקלעים ישי כהן | 10.10.26 השנה המעבר לשעון חורף בישראל בשנת 2026 יתקיים בלילה שבין שבת פרשת לך לך ליום ראשון, ליל י"ד בחשון (24–25 באוקטובר 2026), מה שיוצר קושי בהתנהלות בשבועיים הראשונים של הזמן. לא מדובר באתגר גדול, שכן עקב השקיעה המוקדמת יחסית בשבועות אלה, גם כך תפילת מנחה מתקיימת אחרי סדר א' ותפילת מעריב בערב אחרי או לפני ארוחת ערב. אך הוזזת השעון כשלעצמה מהווה קושי. ישנם ישיבות שכבר בתחילת הזמן עברו לשעון חורף במטרה לחסוך את הקושי, אך רובא דרובא יחליפו את השעון בעיתו ובזמנו שכן כאמור לא מדובר בשינוי דרמטי על סדרי הישיבה. עם זאת, נהוג בחלק מהישיבות הליטאיות כמו אור ישראל חדק"ס ועוד ישיבות לעבור לשעון חורף בתחילת זמן אלול. (במטרה לאפשר אמירת סליחות בשעה סבירה, כאשר חצות הלילה מגיע לפני השעה 12 בלילה).

בחורים באמצע סדר בישיבת פוניבז' | אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

סדר "חלבי" בלילות שבת הארוכים

אחת ה"טרנדים" במרכאות שהפכו נפוצים בעולם הישיבות כיום, הוא סדר לימוד ממושך בלילות החורף הארוכים. כאשר תפילת מעריב והסעודה בישיבה מסתיימות כבר בשעה 18:30-19:00, ולאחריהן ניגשים הבחורים לסדר לימוד אל תוך הלילה.

עם השנים ניתן לסדר הלימוד כינוי פופולארי "סדר חלבי", שכן בישיבות רבות נהוג להגיש בסיום הלימוד כיבוד חלבי מיוחד ללומדים, שכבר עברו שש שעות מאז אכלו את העוף הטעים של הישיבה.

במקומות רבים מוגש כיבוד גם במהלך הסדר, לפעמים מטעם הישיבה ולעיתם מתוך יוזמה פרטית של בחורים. הכל במטרה להשלים את חווית הלימוד והיגיעה אל תוך הלילה.

בישיבות רבות נהוג לשלב במהלך הסדר שיעור מיוחד או "חבורה" מטעם אחד מהרבנים לקבוצה המעוניינת להקדיש את הלימוד בלילות שבת לסוגיות אחרות שאינן כלולות בסדרי הלימוד שבישיבה.

בחור ישיבה חוזר לבית תלמודו ( צילום: שלומי כהן, פלאש 90 )

סדרי מוצאי שבת

לצד סדרי הלימוד המיוחדים, גם מוצאי שבת הארוכים מנוצלים בעיקר לכתיבה וסיכום הסוגיות שנלמדו בשבוע החולף. כמו בלילות שבת, גם סדרי הלימוד מלווים בשיעורים ו"חבורות" של אחד מהרבנים של הישיבה.

בישיבות רבות משקיעים מאמץ מיוחד לדאוג לאווירה מרוממת ומיוחדת בבית המדרש, שכן זמן מוצאי שבת הארוכים הוא "מועד לפורענות" כביכול ליציאה מהישיבה למקומות שאין דעת הישיבה נוחה מהם (כמו משחקי כדורגל וכדומה).

בחלק מהמקומות ישנו תגמול כספי על השתתפות בסדר, ובחלק מהמקומות סדר מוצאי שבת הוא זמן לעשיית מבחנם על החומר הנלמד - כאשר הבחורים מתגומלים על ציונים טובים, מה שדואג בין כך ובין כך להשארת הבחורים במסגרת הישיבה.

בחורים עמלים על תלמודם בישיבת חברון, אילוסטרציה ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מערכת "כיכר השבת" מברכת בהתרגשות את כל אלפי בחורי הישיבות בארץ הקודש עם פתיחת זמן חורף. יהי רצון שיהיה זה זמן של עלייה, שקיעות בלימוד, הצלחה וסייעתא דשמיא בכל העניינים.