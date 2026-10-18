במסגרת שבת "ברכת מרדכי" שהתקיימה בישיבת "עטרת ישראל" לציון שלוש שנים להסתלקותו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי זצ"ל, התארח אחיו ראש ישיבת מיר, הגאון רבי יצחק אזרחי, לשבת מיוחדת עם תלמידי הישיבה.

במהלך השבת מסר הגר"י אזרחי שיחות חיזוק בהשתתפות מאות מתושבי האזור במודיעין עילית, וכן מסר חבורה בליל שבת לבני הישיבה. בנוסף, למד בדירתו של הגרב"מ אזרחי זצ"ל, שוחח ארוכות עם בחורי הישיבה וסעד יחד איתם את סעודות השבת בחדר האוכל.

בשיחת חיזוק שנשא לקראת הבחירות, התייחס הגר"י אזרחי לסוגיית ההישמעות להוראת גדולי ישראל, באמצעות דברי רש"י על נח שלא נכנס לתיבה עד שדחקוהו המים, ועל כך שנקרא "קטן אמנה".

ראש הישיבה הציג את השאלה: "הרי נח האמין שבני דורו לא ישובו בתשובה, אך מדוע לא חשש שמא כשרשעים אלו יראו את המבול מתקרב, ישובו בתשובה והגזרה תתבטל?".

בתשובתו הדגיש את היסוד: "כל החשבונות נכונים עד שיש ציווי. כשיש ציווי, כל החשבונות נעלמים".

את הדברים חיבר הגר"י אזרחי למערכת הבחירות, באומרו: "כך בדיוק בבחירות. אנשים עושים חשבונות, זו קטנות אמנה! לא עושים חשבונות, מקשיבים לציווי גדולי ישראל".

בחורים שהשתתפו בשבת סיפרו לקובי ישראל, כתב 'כיכר השבת', כי הדברים עוררו הדים בקרב המשתתפים, וכי היו בחורים שהשיחה חיזקה אותם להצביע בהתאם להוראת גדולי ישראל, ללא חשבונות ושיקולים אישיים.

"הדברים של ראש הישיבה נגעו בנו מאוד. הוא הבהיר לנו שכשיש הוראה מגדולי ישראל, לא עושים חשבונות אישיים אלא מקשיבים לציווי. היו בחורים שהשיחה הזאת חיזקה אותם להצביע כדעת גדולי ישראל, והמסר הזה קיבל משמעות מיוחדת דווקא עכשיו, ימים ספורים לפני הבחירות", סיפרו הבחורים.

עוד הוסיפו הבחורים כי השבת הזכירה להם את דמותו של הגרב"מ אזרחי זצוק"ל ואת הדרך שהנחיל לתלמידיו.

"מעבר לשיחת החיזוק לקראת הבחירות, עצם הנוכחות של הגר"י אזרחי בישיבה הזכירה לנו מאוד את ראש הישיבה רבי ברוך מרדכי זצ"ל. השבת כולה, הלימוד בדירתו והסעדות שבת עם הבחורים החזירו לנו את דמותו ואת הדרך שהנחיל לנו. זו הייתה שבת מיוחדת, בפרט במלאות שלוש שנים להסתלקותו״, סיפרו הבחורים לכתב "כיכר השבת".