אליקים שטארק באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא 10 10 0:00 / 18:25 אליקים שטארק באולפן 'כיכר' | הריאיון המלא

בריאיון ראשון, מקיף ופתוח באולפן "כיכר השבת", העניק אליקים שטארק - המועמד החדש של חסידות בעלזא במקום המיועד לכנסת מטעם יהדות התורה - היכרות ראשונה עם דמותו, תפיסת עולמו והתוכניות שלו לקראת הבחירות.

שטארק (35), שנולד בבלגיה, עלה לארץ בגיל 16 ללמוד בישיבת בעלזא בראשון לציון, ובהמשך כיהן כראש חבורה בישיבת מיר והשתלב בפעילות הציבורית של החסידות, תיאר את הששתלשלות האירועים שהובילה לבחירתו לקראת סגירת הרשימות. בעוד שבזירה הפוליטית חילופי גברי מלווים לא פעם בחיכוכים, שטארק הדגיש את האווירה המיוחדת שבה התרחשה הפרידה מהח"כ הוותיק הרב ישראל אייכלר. "התקשרתי אליו כסדרי ושאלתי: 'רב ישראל, אפשר לעלות עכשיו? אמורים לבצע חילופין, אני שומע ששמעת ואתה גם יודע ומחכה'. הוא אמר: 'כן כן, תעלה עכשיו'", שחזר שטארק.

אליקים שטארק לישי כהן בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

"עליתי אליו הביתה, חיכה לי עם החיוך הקורן. נכנסנו לחדר ודיברנו והצטחקקנו והתבדחנו ואמרנו: בוא נעשה את זה בשביל שכל עם ישראל יראה כמה שזה יפה".

שטארק הוסיף והביא מציטוטיו של בן האדמו"ר מבעלזא שליווה את תהליך ההכרעה: "לשלוח בן אדם חרדי לכנסת מצריך כתפיים מאוד רחבות וזה חייב להיות בצורה הכי נקייה, שבאמת התייעצו, ליבנו את זה, ועלו כל הצדדים בפני האדמו"ר והוא הכריע בזה במלוא ההכרעה ולא בהסכמה של בדיעבד".

הדיאלוג עם הדור הצעיר: "האדמו"ר אמר: הדור הזה רוצה ללמוד ולהבין"

אחד המוטיבים המרכזיים ששטארק מבקש להביא עמו למשכן הכנסת הוא שיח פתוח, שקיפות וחיבור בלתי אמצעי לדור הצעיר בציבור החרדי.

אליקים שטארק בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

"התוכניות בכנסת זה להביא רוח צעירה לנציגות," הצהיר שטארק. "אני לא רוצה את כל הגינונים סביבי, אני חלק מכם. אני רואה בזה שליחות לשתף את הדור הצעיר. הדור הצעיר דורש את מה שמגיע לו, אבל לא מוכן לקבל כמובן מאליו כל מה שהיה פה כל השנים."

כדי לבסס את הגישה הזו, שחזר שטארק כינוס חינוכי מיוחד שנערך לפני מספר שנים בביתו של האדמו"ר מבעלזא בהשתתפות מחנכים מכל רחבי העולם: "האדמו"ר אמר ביידיש מעומק הנפש: 'הדור של היום לפעמים לא מוכן כבר לקבל כל מה שהיה עד היום כמובן מאליו... הוא רוצה ללמוד ולהבין!'. ואני חושב שהרוח שאני מביא זה באמת לשתף את הציבור."

שטארק לא נרתע גם מביקורת עצמית והבהיר: "אני לוקח בחשבון שכולם ככה יושבים עליי, ויהיו מעידות ואני גם צעיר. אני לא מתבייש להגיד טעיתי, אני אלמד."

חוק הגיוס והקואליציה: "לא ניקח תפקידים בלי הסדרת מעמד בני הישיבות"

בסוגיית חוק הגיוס והתנאים להצטרפות לממשלה הבאה, שטארק חידד את עמדת יהדות התורה והבהיר כי הסדרת מעמד תלמידי הישיבות תעמוד בראש סדר העדיפויות, עוד לפני חלוקת תפקידים ביצועיים.

אליקים שטארק בריאיון באולפן 'כיכר השבת'

"שמעתי את המונח הזה, רוצה לדייק: 'לא לקיחת תפקידים'. זאת אומרת, בסוף יש את התחושה שבן אדם מתיישב על הכיסא שלו... אנחנו נעשה את המירב באמת לעגן את זה בצורה הכי טובה ולהביא את זה."

בתשובה לשאלה האם יהדות התורה תפסול שיתופי פעולה פוליטיים אלטרנטיביים במידה ויציעו פתרון לסוגיית הגיוס, השיב: "נציג ציבור שנכנס צריך לראות את היעד מול העיניים, והיעד זה להיות נציג נאמן לשולחיו. ומי אתה בכלל שתפסול? הרי זה פוליטיקה, בלי לפסול ובלי להחרים." עם זאת, ציין כי מדובר בשאלה היפותטית לנוכח הרכב השותפים בצד השני של המפה הפוליטית.

החברות עם מוטי לייטנר והחיבוק לחרדים העובדים: "זה כבר לא שוליים"

אחד הרגעים המרתקים בריאיון נרשם כאשר נשאל שטארק על התמודדותה של מפלגת "הציבור החרדי" בראשות מוטי לייטנר, הפונה לקהלי החרדים הצעירים והעובדים. שטארק חשף גילוי נאות: "מוטי חבר מאוד טוב שלי. אינספור שעות דיברנו, כולל על המפלגה החדשה. עמדתי היא שהשינוי הכי גדול אפשר ליצור מתוך המערכת, מתוך הממסד."

שטארק התייחס בהרחבה לשינויים העוברים על הציבור החרדי בשנים האחרונות ושיגר מסר חד-משמעי לציבור הצעיר: "פעם היו אנשים שתייגו אותם כ'חרדים מודרניים', שהוציאו אותם לשוליים... היום השוליים האלה הם כבר שוליים גדולים מאוד, זה כבר לא שוליים! היום הציבור אומר: תשמע, אני רוצה לחיות ככה, רוצה בית כנסת כמו שמגיע לי ברוח שלי, ואני פה לא זז."

כשנשאל האם הוא מתחייב לייצג את הציבור הזה בכנסת, השיב נחרצות: "חד-משמעית!"

שטארק אף חשף סיפור מרמת בית שמש ד', שהתרחש סביב מאבק הקצאה בין קהילת בעלזא לבית הכנסת קרעסטיר של מוטי לייטנר: "הגיעו אליי כל מיני אנשים ואמרו לי: 'תשמע, זה לייטנר, אסור לדבר איתם, אל תיתן להם לגיטימציה!'. אמרתי: לא יקום ולא יהיה! התקשרתי למוטי, ישבנו, ליבנו. אמרתי: לא יקום שבעלזא תיקח הקצאה על חשבון זה שאני דורס את מוטי לייטנר, המפלגה והציבור שלו! ובאמת ברוך השם הסתדרנו."

את תפיסת עולמו סיכם שטארק במשל נוקב: "יש לך בית כנסת עם 400 מתפללים, ואתה רואה שלושה בחורים עומדים בחוץ ומפטפטים בתפילה – ניגש ומעיר להם. כשאתה יוצא ורואה 60 בחורים מדברים – אתה מבין שזו תופעה! או שאתה פותר את זה מהשורש, או שאתה פותח להם מניין נפרד, או שאתה פותח להם פעילות. אם אתה תתעלם מהם או שתחשוב שזה יידחק לצדי הדרך – זה לא יקרה. צריכים לדאוג להם ולספק להם את הכל. ואני הנציג שלהם!"