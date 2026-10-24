ראש הישיבה הגר"מ צדקה חיזק את בחורי 'באר יהודה'

בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סקולען בלייקווד, נחגגה בקול ששון ושמחה שמחת בר המצווה לנכדו הגדול של האדמו"ר מסקולען לייקווד, בן לחתנו, בנו של האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול | בשמחה השתתפו כלל רבני העיר, ובראשם ראש הישיבה הגאון רבי מלכיאל קוטלר, שאף פצח בריקוד נלהב עם חתן המצווה לקול מצהלות החסידים (חסידים)

חיים רוזנבוים