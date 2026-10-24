המהומות מתפשטות ברחבי אירופה: גל הצתות וביזה גם בספרד | צפו

מבזקים נוספים
נעצר חשוד בתקיפת צוות אבטחה של איש ציבור בפארק המסילה
שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו חשוד בן 23 מגבעתיים בחשד לתקיפת צוות האבטחה של איש ציבור. התקיפה אירעה במהלך סיור שערך איש הציבור בפארק המסילה בתל אביב.קובי רוזן
אירוע ירי בנתניה: נפצע בינוני ושני חשודים נעצרו
שוטרי תחנת נתניה פתחו בחקירה בעקבות אירוע ירי בעיר שבמהלכו נפצע אדם באורח בינוני. שני חשודים במעורבות באירוע אותרו ונעצרו. הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי.קובי רוזן
דריסה לעיני המצלמות: האוטובוס נסע על בחור הישיבה שצרח מכאבים | צפו
בתיעוד קשה שצולם במודיעין עילית נראה נהג אוטובוס ערבי נוסע במכוון במהירות, כשבחורי ישיבות שהתווכחו איתו נתלים על הדלת. אחד מהם נפל וגלגליו של האוטובוס ככל הנראה עברו עליו | בתיעוד הוא נשמע כשהוא צורח מייסורים (בארץ)משה בשן
ילד בן 5 נפצע בינוני מאלימות בגן שעשועים בבני ברק
ילד בן 5 נפצע בינוני בגן שעשועים ברחוב אברבנאל בבני ברק כתוצאה מאלימות. לפי שלמה קצין, חובש איחוד הצלה, הילד חבל בראשו וקיבל טיפול רפואי שכלל קיבועים, חבישות ועצירת דימומים. הוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים שניידר בפתח תקווה במצב בינוני.קובי רוזן
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בתל אביב
רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח בינוני בתאונה עם מעורבות רכב ברחוב פרופסור קויפמן בתל אביב. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים וולפסון כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
2 הרוגים ו-3 פצועים בתאונה בין שני רכבים בכביש 6678 ליד שדה אליהו
גבר ואישה כבני 30 נהרגו בתאונת דרכים בין שני רכבים פרטיים בכביש 6678 סמוך לשדה אליהו. חובשים ופרמדיקים של מד"א קבעו את מותם במקום. בנוסף, פונו לבית החולים העמק 3 פצועים: אישה כבת 25 במצב בינוני עם חבלה רב מערכתית ושני פצועים קל. התאונה אירעה בשעה 21:50.קובי רוזן
צה"ל הרס אנדרטת שהידים בכפר בורין שהנציחה מחבלים
כוחות צה"ל הרסו את אנדרטת השהידים בכפר בורין. האנדרטה הנציחה בין היתר את המחבל חמדאן אנג'אר שרצח בשנת 1988 את יעקב פרג, תושב הר ברכה (שעל שמו נקרא היישוב "גבעת רונן"), ואת חייל צה"ל ארטור הרסטיג. צה"ל ממשיך בהרס שיטתי של אנדרטאות מחבלים ביהודה ושומרון.קובי אטינגר
נפצע בינוני באירוע אלימות ברמלה; שני חשודים נעצרו
תושב רמלה בשנות ה-30 לחייו נפצע באורח בינוני באירוע אלימות שהתרחש בעיר. כוחות משטרה ומג"ב הגיעו למקום, ביצעו סריקות ועצרו שני חשודים במעורבות באירוע. המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע, שרקעו פלילי.קובי רוזן