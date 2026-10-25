מבזקים נוספים
בשל הרדיפה: הגרי"ח סופר שהתנגד שנים להשתתפות בחירות - חתם על מכתב נדיר הקורא לפעול הצביע
ראש הישיבה הגר"א סאלים יצא לסבב במעונות רבנים המתנגדים להשתתפות בבחירות והזהיר: "מי שלא מצביע עובר על 'לא תעמוד על דם רעך'" • בעקבות הביקור, ראש הישיבה הגאון רבי יעקב חיים סופר, שהתנגד בשנים עברו, פרסם מכתב נדיר בכתב ידו: "הוראת שעה לצאת ולפעול" לאחר "שבחורי ישיבות נרדפים" (חרדים)ישי כהן
גשם בדרך לקלפי? מהפך קיצוני במזג האוויר ביום הבחירות - וחשש משיטפונות
היום תחול הקלה בעומסי החום, אך מחר הטמפרטורות שוב יעלו ומשעות הלילה יחל גשם מקומי • ביום שלישי: ירידה בטמפרטורות, גשמים ברוב חלקי הארץ וסכנת שיטפונות משמעותיים בדרום ובמזרח • התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
"הבסנו אותם בכל דרך, אין אפילו עם מי לדבר": טראמפ במתקפה על איראן
הנשיא דונלד טראמפ התייחס בעצרת בג'ורג'יה למצב המשטר האיראני • "השמדנו את יכולת העשרת האורניום, הדרג הראשון והשני חוסלו" | "אין עם מי לנהל משא ומתן" (בעולם)יוסי נכטיגל
צה"ל החל תרגיל צבאי רחב היקף במרכז ובצפון
צה"ל החל הבוקר בתרגיל צבאי בהשתתפות אוגדת יהודה ושומרון, אוגדות 98, 96 ו-210 וחיל האוויר, באזורי פיקוד המרכז והצפון. התרגיל תוכנן במסגרת גרף האימונים לשנת 2026 וכולל בחינת לקחים מהמלחמה ותרגול תהליכים מבצעיים. במסגרתו מתורגלים חיזוק הכשירות, הגנה על יישובים ומיצוי יכולות אוויריות. היום ומחר צפויה תנועה ערה של כוחות, כלי טיס וכלי רכב במרחבים אלה. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
נער בן 16 נפצע קשה בתאונת קורקינט בירושלים
נער כבן 16 נפצע באורח קשה בתאונה עצמית בעת רכיבה על קורקינט ברחוב יפו פינת שרי ישראל בירושלים. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום מסרו כי הנער החליק ונחבל בראשו במהלך הרכיבה. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה ופונה לחדר הטראומה בבית החולים שערי צדק במצב קשה.קובי רוזן
צה"ל מגביל כניסת פועלים פלסטינים ליהודה ושומרון לקראת הבחירות
דובר צה"ל הודיע כי החל ממחר (יום א') ועד יום ב' לא תתאפשר כניסת פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים ביהודה ושומרון ובבקעה, למעט אזורי תעשייה ואזורים בודדים שאושרו. בנוסף, הדרג המדיני אישר בהמלצת מערכת הביטחון איסור כניסה ויציאה של פועלים פלסטינים לכל יהודה ושומרון והבקעה, כולל אזורי התעשייה, וסגירת כלל המעברים היבשתיים לאורך כל יום הבחירות (יום ג'), 27 באוקטובר 2026.ב. ניסני
הגר"ד לנדו למפלגת "הציבור החרדי": "אני אלחם בכם בכל הכוחות"
הגר"ד לנדו שלח מכתב חריף לאחד מהרבנים התומכים במפלגת הציבור החרדי | "אני אלחם נגדכם בכל הכחות שיש לי ושאין לי, כי אתם מזיקים גדולים ליהדות החרדית" (בארץ)משה בשן
גבר בן 25 נפצע מירי בנתניה ופונה לבית חולים
גבר כבן 25 נפצע במצב בינוני מירי בנתניה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב שרון בשעה 22:24.קובי רוזן