צה"ל הטיל סגר על יהודה ושומרון החל ממחר

עברנו ארבע שנים קשות, נרדפנו. ראינו מה עזרה לנו ההצבעה בבחירות הקודמות. היום כולם כבר יודעים - בדרך הזו לא משיגים כלום. בדרך הזאת – לא הולכים יותר! // אחד ממובילי תנועת המחאה "שב ואל תעשה" בטור נוקב (חרדים)

אברהם כץ