מבזקים נוספים
יו"ר ועדת הבחירות סולברג זימן דיון דחוף על הפגישה של בן גביר ורה"מ עם המפכ"ל; "על טוהר הבחירות"
לאחר שהוגשה עתירה דחופה נגד פגישת נתניהו, בן גביר והמפכ"ל בנושא טוהר הבחירות, יו"ר ועדת הבחירות קצב זמן קצר לרה"מ והשר לביטחון לאומי להשיב על העתירה הדחופה; "בשים לב לדוחק הזמנים, לא תינתן ארכה" | דרמה של הרגע האחרון (פוליטי)יוני גבאי
השבת המרגשת עם הבחור החסידי שנחשד בריגול לאיראן; החתונה שבוטלה והביקור של ראש הישיבה
החתן האמריקאי אלי לוון שנעצר בחשד למגע עם סוכן זר שוחרר בערב שב"ק למעצר בית • הבחור היה אמור להתחתן הערב, ולעת עתה טרם נקבע מועד חדש ליום שמחתו • וגם, הביקור המרגש של ראש הישיבה שנחת במיוחד בארץ בערב שבת (חדשות, חרדים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (רדיו כיכר FM)כיכר השבת
עשרות נמחצו למוות: בניין בן-16 קומות קרס לתוך עצמו
מבנה בבנייה קרס באזור מסחרי צפוף בבירת קניה והפך לערימת בטון וברזל | כוחות החילוץ פעלו לאיתור נעדרים, לאחר שאנשים נלכדו מתחת להריסות (חדשות בעולם)דני שפיץ
גבורה לעיני המצלמות: האב ששלף אקדח וגונן בגופו על בתו
חמושים ארבו לאב ולילדיו מחוץ לביתם בדרום אפריקה ופתחו לעברם באש | האב שלף את אקדחו, הגן בגופו על בתו והשיב בירי קטלני (בעולם)אריה רוזן
לעיני אמו המבוהלת: ילד קטן עלה על הרכב - והחל לנהוג | צפו
ילד קטן נכנס לרכב שהושאר מונע והחל לנסוע לעבר כביש סואן בסין, לעיני אמו | האם רדפה אחרי המכונית והצליחה לעצור אותה ברגע האחרון (מעניין)אריה רוזן
בני ברק: טעות קטנה הכשילה תביעת הריסה נגד השכנים
שכנים הרחיבו בעשרות מ"ר ללא היתר ופתחו חלונות לחצר השכנה • בית המשפט קבע עוולת מטרד אך דחה את דרישת ההריסה • היעדר מודד ותביעה הכשילו את התובעת (משפט)חזקי שטרן ודניאל הרץ
למי קראתם שמאלנים? // טור נוקב
עברנו ארבע שנים קשות, נרדפנו. ראינו מה עזרה לנו ההצבעה בבחירות הקודמות. היום כולם כבר יודעים - בדרך הזו לא משיגים כלום. בדרך הזאת – לא הולכים יותר! // אחד ממובילי תנועת המחאה "שב ואל תעשה" בטור נוקב (חרדים)אברהם כץ