חשד לחטיפת נשק ממאבטח בגבעת שמואל: המשטרה בסריקות נרחבות

אירוע חטיפת נשק התרחש הבוקר (ראשון) בגבעת שמואל, כאשר חשוד תקף מאבטח בית ספר ברחוב יהושע יגל, חטף את נשקו ונמלט מהמקום.

כוחות משטרת מסובים של מרחב דן הגיעו למקום ומבצעים סריקות נרחבות באזור על מנת לאתר את החשוד.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, הדיווח על האירוע התקבל במוקד המשטרה זמן קצר לפני השעה 08:30. מאבטח בית הספר ברחוב יהושע יגל הותקף על ידי חשוד שחטף את נשקו ונמלט מהמקום. באירוע לא היו נפגעים.

כוחות משטרה נרחבים הוזעקו למקום והחלו בסריקות מאסיביות באזור גבעת שמואל במטרה לאתר את החשוד ולהשיב את הנשק שנחטף. נסיבות האירוע המדויקות נמצאות בבדיקה.

המשטרה ממשיכה בסריקות הנרחבות באזור גבעת שמואל ומבקשת מהציבור להימנע מהתקרבות לאזור ולדווח למוקד 100 על כל חשוד.