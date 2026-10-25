צה"ל החל הבוקר בתרגיל צבאי בהשתתפות אוגדת יהודה ושומרון, אוגדות 98, 96 ו-210 וחיל האוויר, באזורי פיקוד המרכז והצפון. התרגיל תוכנן במסגרת גרף האימונים לשנת 2026 וכולל בחינת לקחים מהמלחמה ותרגול תהליכים מבצעיים. במסגרתו מתורגלים חיזוק הכשירות, הגנה על יישובים ומיצוי יכולות אוויריות. היום ומחר צפויה תנועה ערה של כוחות, כלי טיס וכלי רכב במרחבים אלה. צה"ל הבהיר כי אין חשש לאירוע ביטחוני.

ב. ניסני