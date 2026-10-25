מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00

לצד הניסיונות להצבעות מחאה בבחירות באמצעות מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, גורמים קיצוניים מתכננים לקיים הפגנות סוערות וחסימות של עורקי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ, במחאה על מעצרם של תלמידי הישיבות • כל הפרטים (חדשות, חרדים)

חיים רוזנבוים