יומיים בלבד מפרידים בין הציבור הישראלי ליום הבחירות לכנסת ה-26, שיתקיימו ביום שלישי הקרוב, 27 באוקטובר 2026. מאחורי כל פתק הצבעה עומד מערך ארצי של אנשים, ציוד, הדרכה ופיקוח. ועדת הבחירות המרכזית פרסמה הבוקר (ראשון) את המספרים המרשימים שמאחורי ההיערכות הענקית.

על פי הנתונים הרשמיים, 7,331,981 אזרחים בעלי זכות בחירה יוכלו להצביע בבחירות הקרובות. לשם כך הוקמו 12,018 קלפיות ברחבי הארץ, עם 18,000 תיבות קלפי. מתוכן, 6,209 קלפיות נגישות, כאשר 3,621 מהן הן קלפיות נגישות מיוחדות.

ועדת הבחירות המרכזית הדפיסה 450 מיליון פתקי הצבעה - 11.5 מיליון פתקים לכל רשימה מתמודדת. לצורך כך נעשה שימוש ב-250 טון נייר. המערכת הלוגיסטית כוללת 20 ועדות בחירות אזוריות הפועלות ברחבי הארץ.

כדי לאפשר לכל אזרח להגיע לקלפי, הוועדה הסדירה 660 קווי תחבורה ציבורית בינעירוניים ללא תשלום ביום הבחירות, כולל כל קווי רכבת ישראל. צעד זה נועד להקל על הציבור ולעודד השתתפות בבחירות.

מאחורי ההיערכות עומד צוות אנושי עצום. הוועדה מעסיקה בין 40 עובדים בין מערכות בחירות, דרך 1,200 עובדים בתקופת הבחירות, ועד כ-100 אלף עובדים ביום הבחירות עצמו. מערך ההדרכה כולל כ-50 אלף מודרכים בכ-2,140 כיתות, וכ-15 אלף מצלמות מיועדות למפקחי טוהר הבחירות.

תקציב הבחירות לכנסת ה-26 עומד על 690 מיליון ש"ח, לטובת היערכות הוועדה וניהול מערכת הבחירות. סכום זה מיועד לכיסוי כל ההוצאות הכרוכות בקיום הליך הבחירות התקין.

גם לאחר סיום הבחירות, ההיערכות הסביבתית נמשכת: בסיום מערכת הבחירות תעביר ועדת הבחירות המרכזית למיחזור למעלה מ-400 טון נייר וקרטון.

כל אלה הם חלק מההיערכות לקיום הליך בחירות תקין, נגיש ומפוקח, שיאפשר לציבור לממש את זכות הבחירה. יום הבחירות צפוי להתקיים בצל מתיחות פוליטית, כפי שעולה מהדיון הדחוף שזימן יו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג בעקבות עתירה נגד פגישה של ראש הממשלה והשר לביטחון לאומי עם המפכ"ל בנושא טוהר הבחירות.

בנוסף, בג"ץ קבע החודש כי ייאסר על חברי ועדת קלפי לדווח על מספר המצביעים בזמן אמת, החלטה שמותירה את המפלגות ללא נתוני הצבעה שוטפים ביום הבחירות.