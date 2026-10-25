8 נקודות יישוב חדשות בחברון בעקבות הפיגוע

לאחר שהוגשה עתירה דחופה נגד פגישת נתניהו, בן גביר והמפכ"ל בנושא טוהר הבחירות, יו"ר ועדת הבחירות קצב זמן קצר לרה"מ והשר לביטחון לאומי להשיב על העתירה הדחופה; "בשים לב לדוחק הזמנים, לא תינתן ארכה" | בליכוד הגיבו: "הפגישה עם המפכ״ל היא השלמה לדיון בטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור האיומים הבטחוניים", לאחר שדן בעתירה ושמע את התגובות, הוא התיר לקיים את השיחה הטלפונית ( חדשות, פוליטי)

יוני גבאי