8 נקודות יישוב חדשות בחברון בעקבות הפיגוע

מבזקים נוספים
שעון חורף | מערת המכפלה משנה שעות פתיחה: מה שכל מבקר חייב לדעת
החל מהיום שעות הפתיחה משתנות • המערה פתוחה מ-04:00 עד 20:45 | בשעות הסגירה ניתן להגיע לרחבת המדרגה השביעית (חדשות בארץ)בני סולומון
נתניהו: פגישת הביטחון ללא המפכ"ל הייתה שגרתית לקראת הבחירות
ראש הממשלה נתניהו טען כי השיחה שגרתית לקראת הבחירות, לאחר שהמפכ"ל נעדר מפגישה עם ראש הממשלה וראשי מערכת הביטחון ביום חמישי. לדברי נתניהו, הפגישה נועדה לדון בהתראות ביטחוניות דרמטיות וחמורות על כוונת גורמי טרור לסכל את הבחירות או להשפיע על מהלכן.כיכר השבת
סולברג אישר קיום שיחה בין נתניהו למפכ"ל המשטרה
היועץ המשפטי לממשלה גלי בהרב-מיארה סולברג אישר לקיים את השיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין מפכ"ל המשטרה.כיכר השבת
מאות מיליוני דולרים: הפיצויים לנוסעי טיסת הזוועה ב'פליי דובאי' | זה הייצוג המשפטי שנבחר
נוסעי הטיסה הדרמטית בחרו במשרד עורכי דין מוביל • התביעות צפויות להגיע למאות מיליוני דולרים | המינהלת שמובילה את המאבק (בעולם)דוד הכהן
סולברג זימן דיון דחוף על הפגישה של בן גביר ורה"מ עם המפכ"ל | לבסוף הסכים - נגד היועמ"שית
לאחר שהוגשה עתירה דחופה נגד פגישת נתניהו, בן גביר והמפכ"ל בנושא טוהר הבחירות, יו"ר ועדת הבחירות קצב זמן קצר לרה"מ והשר לביטחון לאומי להשיב על העתירה הדחופה; "בשים לב לדוחק הזמנים, לא תינתן ארכה" | בליכוד הגיבו: "הפגישה עם המפכ״ל היא השלמה לדיון בטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור האיומים הבטחוניים", לאחר שדן בעתירה ושמע את התגובות, הוא התיר לקיים את השיחה הטלפונית ( חדשות, פוליטי)יוני גבאי
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (רדיו כיכר FM)אריאל שרפר
הגיהינום הגיע לספרד: 600 צעירים פשטו על ברצלונה, בזזו והציתו את העיר
מאות צעירים רעולי פנים הציפו את מרכז ברצלונה, ניפצו חלונות ראווה, הציתו שריפות ובזזו חנויות בלב אזור הקניות והתיירות | גל המהומות והביזה בצרפת ואיטליה, שמעורר חשש מהתפשטות התופעה למדינות נוספות באירופה (חדשות בעולם)דני שפיץ
יו"ר ועדת הבחירות סולברג זימן דיון דחוף על הפגישה של בן גביר ורה"מ עם המפכ"ל; "על טוהר הבחירות"
לאחר שהוגשה עתירה דחופה נגד פגישת נתניהו, בן גביר והמפכ"ל בנושא טוהר הבחירות, יו"ר ועדת הבחירות קצב זמן קצר לרה"מ והשר לביטחון לאומי להשיב על העתירה הדחופה; "בשים לב לדוחק הזמנים, לא תינתן ארכה" | בליכוד הגיבו: "הפגישה עם המפכ״ל היא השלמה לדיון בטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור האיומים הבטחוניים", נמסר ( חדשות, פוליטי)יוני גבאי