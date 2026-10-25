נתניהו: פגישת הביטחון ללא המפכ"ל הייתה שגרתית לקראת הבחירות

מבזקים נוספים
שעון חורף | מערת המכפלה משנה שעות פתיחה: מה שכל מבקר חייב לדעת
החל מהיום שעות הפתיחה משתנות • המערה פתוחה מ-04:00 עד 20:45 | בשעות הסגירה ניתן להגיע לרחבת המדרגה השביעית (חדשות בארץ)בני סולומון
סולברג אישר קיום שיחה בין נתניהו למפכ"ל המשטרה
היועץ המשפטי לממשלה גלי בהרב-מיארה סולברג אישר לקיים את השיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין מפכ"ל המשטרה.כיכר השבת
8 נקודות יישוב חדשות בחברון בעקבות הפיגוע
מועצת הר חברון החליטה על הקמת 8 נקודות התיישבות חדשות בעקבות הפיגוע שאירע ביום שישי. במסגרת ההחלטה הוקמו 6 חוות חדשות ונתן אישור להעלות שני ישובים נוספים. החוות מתואמות עם הגורמים הרלוונטיים ומוקמות בשטחי C.קובי אטינגר
מאות מיליוני דולרים: הפיצויים לנוסעי טיסת הזוועה ב'פליי דובאי' | זה הייצוג המשפטי שנבחר
נוסעי הטיסה הדרמטית בחרו במשרד עורכי דין מוביל • התביעות צפויות להגיע למאות מיליוני דולרים | המינהלת שמובילה את המאבק (בעולם)דוד הכהן
סולברג זימן דיון דחוף על הפגישה של בן גביר ורה"מ עם המפכ"ל | לבסוף הסכים - נגד היועמ"שית
לאחר שהוגשה עתירה דחופה נגד פגישת נתניהו, בן גביר והמפכ"ל בנושא טוהר הבחירות, יו"ר ועדת הבחירות קצב זמן קצר לרה"מ והשר לביטחון לאומי להשיב על העתירה הדחופה; "בשים לב לדוחק הזמנים, לא תינתן ארכה" | בליכוד הגיבו: "הפגישה עם המפכ״ל היא השלמה לדיון בטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור האיומים הבטחוניים", לאחר שדן בעתירה ושמע את התגובות, הוא התיר לקיים את השיחה הטלפונית ( חדשות, פוליטי)יוני גבאי
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 11:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 11:00 (רדיו כיכר FM)אריאל שרפר
הגיהינום הגיע לספרד: 600 צעירים פשטו על ברצלונה, בזזו והציתו את העיר
מאות צעירים רעולי פנים הציפו את מרכז ברצלונה, ניפצו חלונות ראווה, הציתו שריפות ובזזו חנויות בלב אזור הקניות והתיירות | גל המהומות והביזה בצרפת ואיטליה, שמעורר חשש מהתפשטות התופעה למדינות נוספות באירופה (חדשות בעולם)דני שפיץ
יו"ר ועדת הבחירות סולברג זימן דיון דחוף על הפגישה של בן גביר ורה"מ עם המפכ"ל; "על טוהר הבחירות"
לאחר שהוגשה עתירה דחופה נגד פגישת נתניהו, בן גביר והמפכ"ל בנושא טוהר הבחירות, יו"ר ועדת הבחירות קצב זמן קצר לרה"מ והשר לביטחון לאומי להשיב על העתירה הדחופה; "בשים לב לדוחק הזמנים, לא תינתן ארכה" | בליכוד הגיבו: "הפגישה עם המפכ״ל היא השלמה לדיון בטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור האיומים הבטחוניים", נמסר ( חדשות, פוליטי)יוני גבאי