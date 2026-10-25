מבזקים נוספים
"אין לי יום ואין לי לילה": מה אומרים לנהג שהרג בטעות ילד | הקומיקאי חושף מה הוא עבר
מה כתב הרשל"צ לנהג האוטובוס שהרג בטעות ילד | הקומיקאי החרדי מתחרט: דיברתי נגד גדולי הדור |הסקר האחרון: לאן נעלמו המתלבטים במגזר, כמה שווה מפלגת לייטנר, ואיזו מפלגה שומרת על כוחה? | וגם, למה אסור לכם לרוץ לממ"ד כשיש אזעקה (דבר ראשון)משה מנס
נעצר חשוד שתכנן פיגוע באזור בנימין
כוחות צה"ל והשב"כ עצרו חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בציר מרכזי באזור בנימין.כיכר השבת
צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן פיגוע בחטיבת בנימין
לוחמי צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מידי בציר מרכזי בחטיבת בנימין. המעצר בוצע בעקבות מידע מודיעיני מדויק של השב"כ. החשוד הועבר להמשך חקירה.ב. ניסני
״הצעירים בוחרים בבורא עולם״: 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש״ס ברמלה
אלפי בני נוער גדשו את היכל הפיס ברמלה בכנס בחירות של תנועת ש"ס בהשתתפות הרבנים הגה״צ רבי שלום ארוש, מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, הרב שניר גואטה והרב יוסף דלויה, שקראו לצעירים להצביע לתנועת ש״ס שהקים מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל, ולרתום את בני המשפחה והחברים למערכהאליהו צרור
שני פועלים נפצעו בנפילה מגובה במהלך עבודתם בצפת
שני פועלים נפצעו היום (16:17) כשנפלו מגובה במהלך עבודתם בצפת. צוותי מד"א פינו לבית החולים זיו גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגב, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
צה"ל אטם בתי המחבלים מהפיגוע בחברון ועצר 50 חשודים
כוחות צה"ל אטמו הלילה את בתיהם של שני המחבלים מהפיגוע בחברון בסוף השבוע, בו נהרגו סמ"ר רון יונתן רויטמן וסמל יובל שי סוילם. מפקד פיקוד המרכז חתם על צו אטימה זמנית, וכוחות הביטחון מתכוונים להמשיך בהליך הריסת הבתים. במהלך הלילה נעצרו 12 חשודים נוספים, והוחרמו רכבים בלתי חוקיים ואותר אמל"ח. עד כה נעצרו כ-50 חשודים ונסרקו מעל 500 יעדים במסגרת המבצע לסיכול טרור בעיר.ב. ניסני
כביש 6 נסגר בשני הכיוונים ממנהרת רכסים בעקבות נפילת מיגונית
כביש 6 ממנהרת רכסים נסגר לתנועה בשני הכיוונים לאחר שמיגונית נפלה ממשאית. התנועה מופנית לכביש 75. שוטרי אגף התנועה נמצאים במקום ומכוונים את הנהגים.קובי רוזן