הבחירות לקונגרס האמריקני שייערכו ב-3 בנובמבר - יום שלישי בשבוע הבא, עשויות לשנות את מאזן הכוחות בוושינגטון ולהקשות על הנשיא דונלד טראמפ ליישם את מדיניות החוץ שלו. לפי ניתוח שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס, הדמוקרטים נחשבים לבעלי סיכויים טובים להשתלט על בית הנבחרים, ובמקביל קיימת אפשרות שיצליחו לזכות גם ברוב בסנאט.

ניצחון כזה לא יאפשר להם להחליף את הנשיא או לנהל לבדם את מדיניות החוץ, אך הוא עשוי להעניק להם כלים משמעותיים להגביל את צעדיו, באמצעות תקציבים, חקיקה, פיקוח על הממשל והצבעות בקונגרס. מבחינת ישראל, אחת הסוגיות המרכזיות היא האפשרות שהשינוי הפוליטי יוביל ללחץ גובר על הסיוע הביטחוני האמריקני.

1. ניסיון לבלום את המלחמה באיראן

הדמוקרטים עשויים להשתמש בכוחם בקונגרס כדי להגביל את המשך המערכה האמריקנית נגד איראן. לפי רויטרס, טראמפ פתח במלחמה ב־28 בפברואר מבלי לקבל מראש את אישור הקונגרס. מאז ניסו מחוקקים דמוקרטים, לצד מספר רפובליקנים, לקדם החלטות שנועדו להביא להפסקת הלחימה כל עוד הנשיא לא יקבל אישור מהמחוקקים.

אחת ההחלטות הללו עברה בתמיכת מספר רפובליקנים, אך ממשל טראמפ לא פעל לפיה. אם הדמוקרטים ישיגו שליטה באחד מבתי הקונגרס או בשניהם, הם יוכלו לנסות להפעיל לחץ נוסף באמצעות הגבלות תקציביות ולדרוש מבכירי הממשל להעיד בפומבי על תוכניות המלחמה.

מבחינת ישראל, מדובר בהתפתחות שעשויה להשפיע על חופש הפעולה של וושינגטון מול טהרן ועל היקף המעורבות האמריקנית במערכה. עם זאת, ניצחון דמוקרטי לא יביא כשלעצמו להפסקת המלחמה, והיקף ההגבלות יהיה תלוי בחקיקה ובמאזן הכוחות בקונגרס.

2. חידוש הסיוע לאוקראינה והחרפת העימות עם רוסיה

הדמוקרטים עשויים לפעול לחידוש הסיוע הצבאי והכלכלי האמריקני לאוקראינה, לאחר שטראמפ צמצם במידה רבה את הסיוע הישיר לקייב. לפי רויטרס, קיימת תמיכה רחבה בנושא בקרב מחוקקים משתי המפלגות, על רקע המלחמה הרוסית באוקראינה.

המחלוקת החריפה לאחר שטראמפ הסיר מגבלות על יצוא סולר רוסי והעניק פטורים מסנקציות על אנרגיה רוסית, שבועות בלבד לאחר שחתם על חקיקה בנושא.

אם הדמוקרטים ישתלטו על שני בתי הקונגרס, הם יוכלו לקבוע אילו הצעות יגיעו להצבעה ובאיזה מועד. כך יוכלו לקדם חבילת סיוע חדשה לאוקראינה, שלפי ההערכה עשויה לזכות ברוב הדרוש להתגברות על וטו נשיאותי - שני שלישים בכל אחד מבתי הקונגרס.

בנוסף, הדמוקרטים עשויים לקדם צעדי חקיקה נגד הקלות שמעניק טראמפ לרוסיה. גרגורי מיקס, שעשוי לעמוד בראש ועדת החוץ של בית הנבחרים במקרה של ניצחון מפלגתו, כבר הציג הצעת חוק דו־מפלגתית שנועדה לבלום את תוכנית הנשיא להחזיר את הסולר הרוסי לשוק העולמי.

3. צמצום הסיוע הצבאי לישראל - עד כדי הפסקתו

הסעיף הרגיש ביותר מבחינת ירושלים הוא האפשרות שהדמוקרטים יפעלו להגבלת הסיוע הביטחוני לישראל או להפסקתו. לפי רויטרס, התמיכה בישראל במפלגה הדמוקרטית ירדה בחדות על רקע המלחמה בעזה, מה שמסכן את המשך התמיכה בישראל אם אלו יקבלו את השליטה בגבעת הקפיטול.

הסיוע הצבאי האמריקני לישראל הסתכם ב־3.8 מיליארד דולר בשנת הכספים האחרונה, יותר מהסיוע שניתן לכל מדינה אחרת. אולם בקרב הדמוקרטים גוברת הנכונות להפוך את הסיוע לנושא הנתון להגבלות ולתנאים.

בקיץ האחרון הצביעו כמעט מחצית מחברי בית הנבחרים הדמוקרטים בעד קיצוץ הסיוע לישראל. גם חברי מפלגה שהתנגדו להצעה הרחבה יותר, ובהם מיקס, תמכו בהגבלות על אספקת סוגי נשק מסוימים, כגון פצצות כבדות.

ניצחון דמוקרטי בשני בתי הקונגרס עשוי להעניק לתומכי המהלך שליטה בסדר היום החקיקתי ולהקל עליהם לקדם הצעות להגבלת משלוחי נשק או לשינוי תנאי הסיוע. עם זאת, הפסקת הסיוע אינה תוצאה אוטומטית של ניצחון בבחירות, והיא תדרוש צעדים פוליטיים וחקיקתיים נוספים.