דבריו של האדמו"ר מויז'ניץ כנגד האלימות וכנגד 5 האברכים - צילום: יהושע פרוכטר 10 10 0:00 / 1:23 דבריו של האדמו"ר מויז'ניץ כנגד האלימות וכנגד 5 האברכים ( צילום: יהושע פרוכטר )

בצעד חריף וחסר תקדים, הרחיק אמש (מוצאי שבת) האדמו"ר מויז'ניץ חמישה אברכים מהחצר לתקופה, לאחר שהתנכלו לאדמו"ר מסטריקוב בשבוע שעבר. הרבי כינס את כלל החסידים ונשא שיחה נוקבת וחריפה נגד אלימות ופגיעה בכבוד אדמו"רים.

האירוע החמור התרחש בשבוע שעבר במהלך שמחת נישואי בת האדמו"ר מלייפניק, כאשר מספר אברכים "משולי המחנה", כהגרדת החסידות, התנכלו לאדמו"ר מסטריקוב. המעשה עורר גל זעזוע בעולם החסידות. כבר ביום חמישי האחרון נשא דומ"ץ ויז'ניץ, הגאון רבי ישראל גרינברגר, דברי מחאה חריפים בהיכל בית המדרש הגדול. במהלך דבריו הוקיע בכל תוקף גילויי אלימות ופגיעה בזולת, ובפרט פגיעה בכבודם של אדמו"רים ורבנים. הדומ"ץ הדגיש כי יסודות החסידות מושתתים על אהבת ישראל, כבוד הזולת והליכה בדרכי רבותינו הקדושים. קודם לכן נועד הרבי מויז'ניץ עם הראב"ד הגר"י סילמן, במסגרתה דנו השניים בדרכי הפעולה והמחאה הנדרשות. השיחה בין שני הרבנים הבכירים מעידה על חומרת ההתייחסות למקרה בחצר הקודש. "אין לי מנוחה מהמצב": ההקלטה המרטיטה של האדמו"ר מויז'ניץ לקראת הבחירות חיים רוזנבוים | 14:22 בליווי בנו והעסקנים: האדמו"ר מגור הגיע לבית החולים, בוטלה קבלת קהל להשבוע חיים רוזנבוים | 14:06 אמש, בשעות הלילה, כינס הרבי מויז'ניץ את קהל החסידים ונשא שיחה על ענייני השעה. במהלכה מחה נמרצות כאשר התייחס בעצמו לאירוע והביע את מחאתו הנחרצת על הפגיעה בכבוד האדמו"ר מסטריקוב. בדבריו הדגיש כי אין זו דרכה של ויז'ניץ, וכי מעשים מסוג זה עומדים בניגוד מוחלט לדרך החינוך שהנחילו אדמו"רי בית ויז'ניץ לדורותיהם. הרבי הבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי התנהגות מעין זו מנוגדת לחלוטין לדרכה של ויז'ניץ ולמורשת רבותיה הקדושים. בדבריו ציין כי יש כאלו בתוך המחנה המתנהגים באלימות, וגם אם הם חושבים שהם מגינים על כבוד החסידות, הרי שהם מזיקים.

הפגישה של האדמו"ר עם הרב סילמן ( צילום: יהושע פרוכטר )

בצעד מרחיק לכת, הרחיק הרבי מויז'ניץ את חמשת האברכים שהתנכלו לאדמו"ר מסטריקוב מהחצר לתקופה. הדבר מבטא את חומרת ההתייחסות למקרה ואת המסר הברור היוצא מבית ויז'ניץ: אין מקום לפגיעה בכבוד הזולת, ובוודאי שלא בכבודם של גדולי ישראל ואדמו"רי החסידות.

בחצר הקודש מדגישים כי דרכה של ויז'ניץ מאז ומעולם הייתה ועודנה דרך של אהבת ישראל, מידות טובות וכבוד תלמידי חכמים, וכי על יסודות אלו יש להקפיד ולשמור מכל משמר.

יצוין כי יממה לאחר התקיפה המזעזעת, הגיע ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לביקור חיזוק במעונו של האדמו"ר מסטריקוב, בצעד נדיר והיסטורי. למרות סדר יומו העמוס וגילו המופלג, טרח ראש הישיבה בגופו והגיע בשעה מאוחרת לבקר את הרבי ולחזקו לאחר החוויה הקשה.