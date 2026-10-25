מה כתב הרשל"צ לנהג האוטובוס שהרג בטעות ילד | הקומיקאי החרדי מתחרט: דיברתי נגד גדולי הדור |הסקר האחרון: לאן נעלמו המתלבטים במגזר, כמה שווה מפלגת לייטנר, ואיזו מפלגה שומרת על כוחה? | וגם, למה אסור לכם לרוץ לממ"ד כשיש אזעקה (דבר ראשון)

משה מנס