כ-5,000 בני נוער וצעירים מסורתיים השתתפו אמש בכנס בחירות גדול של תנועת ש״ס בהיכל הפיס ברמלה, תחת המסר: ״בוחרים בבורא עולם״. בכנס השתתפו הגה״צ רבי שלום ארוש, מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, הרב שניר גואטה והרב יוסף דלויה.

במהלך הערב נשמעו דברי תורה וחיזוק, וקריאה לצעירים לבחור בבורא עולם, לעשות נחת רוח למרן הרב עובדיה זצ"ל - ולהצביע לתנועת ש״ס. הרבנים קראו למשתתפים לא להסתפק בהצבעה האישית, אלא לפעול ולהביא את בני המשפחה, החברים והסביבה להצביע לתנועת ש"ס.

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן אמר בפני אלפי המשתתפים: ״מרן הרב עובדיה יוסף הציל לי את החיים. ביום שלישי הקרוב מקדשים שמיים, משמחים את בורא עולם – מצביעים ש"ס״.

שיאו של הכנס היה במעמד מרגש ועוצמתי של קבלת עול מלכות שמים, כאשר אלפי בני הנוער קמו על רגליהם והתאחדו ברגע של אמונה והתחזקות רוחנית.