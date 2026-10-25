צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן פיגוע בחטיבת בנימין

פחות משבוע לבחירות, חברי מועצת חכמי התורה עלו במפתיע למעונו של ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון רבי משה צדקה, בניסיון למנוע פרסום מכתב חסר תקדים נגד הצבעה לתנועת ש"ס • בש"ס ממהרים לטעון כי הסוגיה נסגרה וכי ראש הישיבה הורה להצביע למפלגה, אך בסביבתו של הגר"מ צדקה מכחישים בתוקף: "לא ניתנה שום הוראה, לא נתמוך ללא התחייבות שאיש לא יגויס" (חרדים)

חזקי שטרן