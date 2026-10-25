מבזקים נוספים
כעת זה רשמי: "אחי" מחוץ למשחק - וזה מה שיקרה אם תצביעו בכל זאת
ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי לאחר שכל מועמדי רשימת ״תנועת אחי" התפטרו כדין, הרשימה לא תופיע בקלפיות | האותיות ״צבי״ לא יחולקו, וכל פתק של הרשימה שיימצא בספירה ייחשב לפסול (חדשות)כיכר השבת
"אתה סותר את עצמך אלף פעמים": מנדלבליט מתמודד מול עורך הדין של נתניהו
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט התמודד גם היום עם החקירה של עורך דינו של נתניהו עמית חדד, וגם עם לא מעט הערות מצד השופט | הציטוטים המלאים מאולם הדיונים (חדשות)כיכר השבת
המפכ"ל דני לוי: משטרת ישראל ערוכה להבטיח טוהר בחירות ללא פשרות
מפכ"ל משטרת ישראל רנ"צ דני לוי הצהיר כי המשטרה השלימה היערכות מקיפה להבטחת טוהר הבחירות וקיום הליך דמוקרטי תקין. ההיערכות כוללת מענה לאיומי פח"ע בשיתוף השב"כ, לצד שמירה על הסדר הציבורי עם פרסום התוצאות. "מי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות ימצא מולו משטרה חזקה, נחושה וממלכתית", הדגיש המפכ"ל. לוי הוסיף: "לא נאפשר לאלימות, לאיומים או להסתה לפגוע ברצון הבוחר. ביום הבחירות המשטרה תהיה ערוכה בקלפיות, בצירים וברחובות".קובי רוזן
נעצר חשוד שתכנן פיגוע באזור בנימין
כוחות צה"ל והשב"כ עצרו חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בציר מרכזי באזור בנימין.כיכר השבת
צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן פיגוע בחטיבת בנימין
לוחמי צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מידי בציר מרכזי בחטיבת בנימין. המעצר בוצע בעקבות מידע מודיעיני מדויק של השב"כ. החשוד הועבר להמשך חקירה.ב. ניסני
״הצעירים בוחרים בבורא עולם״: 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש״ס ברמלה
אלפי בני נוער גדשו את היכל הפיס ברמלה בכנס בחירות של תנועת ש"ס בהשתתפות הרבנים הגה״צ רבי שלום ארוש, מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, הרב שניר גואטה והרב יוסף דלויה, שקראו לצעירים להצביע לתנועת ש״ס שהקים מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל, ולרתום את בני המשפחה והחברים למערכהאליהו צרור
שני פועלים נפצעו בנפילה מגובה במהלך עבודתם בצפת
שני פועלים נפצעו היום (16:17) כשנפלו מגובה במהלך עבודתם בצפת. צוותי מד"א פינו לבית החולים זיו גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגב, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן