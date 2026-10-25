מגיש 'כיכר השבת' משה מנס בפרק סוער של התוכנית 'דבר ראשון': מהמונולוג הדומע של הנהג שהיה מעורב בתאונה קטלנית במודיעין עילית, מכתב התנחומים המיוחד של הראשון לציון, נתונים מפתיעים של מכון 'אסקריה' ימים ספורים לבחירות, שיחה עם הקומיקאי הציניקן אבי לוקוב והאזהרה הבלתי שגרתית לקשישים בזמן מלחמה.

"תתחננו להורים שיגידו לילדים להיזהר גם במעברי החציה: שיחה בדמעות עם הנהג מהאסון במודיעין עילית

טרגדיה נוראה הסעירה השבוע את העיר מודיעין עילית: ילד צעיר שרכב במהירות על קורקינט ברחוב אבני נזר, התפרץ למעבר החצייה ונדרס למוות על ידי אוטובוס. במונולוג כואב וחשוף, גולל משה מנס את השיחה המטלטלת עם נהג האוטובוס – אדם עדין נפש ומוערך, שנשבר כליל בעקבות המקרה.

"הגעתי אליו לאחר שראיתי הודעות בקבוצות על אדם שבור ורצוץ בביתו", מספר מנס. "זה נהג יקר שכולם יודעים, וגם התיעודים מוכיחים, שלא הייתה לו שום אפשרות לעצור. הילד התפרץ במהירות אל מעבר החצייה ולנהג לא הייתה שום דרך למנוע את האסון. ובכל זאת, כשאני מדבר איתו, הוא בוכה בבכי: 'אין לי יום ואין לי לילה, אני לא מצליח להרים את הילדים שלי, אין לי חיים'".

הנהג פנה בבקשה נרגשת אל צופי 'כיכר השבת': "תתחנן בתוכנית שלך להורים שיגידו לילדים – גם כשהם מגיעים למעבר חצייה, שייעצרו שנייה ויסתכלו. נהג אוטובוס או רכב גבוה לא תמיד יכול לראות ילד שמתפרץ במהירות".

לצד התנחומים הכפולים – הן למשפחת הילד האבלים והן לנהג השבור – נחשף מכתב חיזוק נדיר ששיגר לנהג מרן הראשון לציון, הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א:

"שמעתי על המקרה הטרגי אשר נתגלגל על ידך בשוגג בלי משים... דע שזאת עצת יצר הרע שתיפול לעצבות וייאוש. את הגלגל אי אפשר להחזיר אחור כי הכל מן השמיים. מה יועיל אם תיכנס למרה שחורה – זה יפגע בך ובמשפחתך ורב הנזק על התועלת. לכן עצתי שתקבע ותוסיף זמן ללימוד לעילוי נשמתו, תתחזק בתורה ומצוות ותסיח דעתך כמה שאפשר על מנת להמשיך לגדל את ילדיך".

"אל תרוצו לממ"ד": האזהרה הדרמטית של מנס לקשישים בזמן אזעקה

בהמשך התוכנית יצא מנס באזהרה חריגה שנועדה לעורר סערה – אך מאחוריה עומדת סכנת חיים מוחשית. לרגל יום המודעות הבינלאומי למניעת נפילות, חשף מנס נתונים מבהילים המתבססים גם על ניסיונו האישי כנהג אמבולנס.

"בכל יום נופלים בישראל מעל 1,000 אנשים מבוגרים בביתם, וכל מבוגר שלישי עתיד ליפול לפחות פעם אחת", הסביר מנס. "אבל הנתון המטורף הוא זה: הסיכוי של אדם מבוגר למות כתוצאה מנפילה בדרך לממ"ד או למקלט בזמן אזעקה – גבוה פי 1,000 מהסיכוי שלו להיפגע מטיל!".

מנס שחזר כי כאיש רפואת חירום, בכל אזעקה במהלך ימי הלחימה הוזנקו הצוותים לארבעה-חמישה מקרים של מבוגרים שנפלו וסבלו משברים קשים בעצם הירך – פציעה שרבים מבני ה-60 פלוס אינם משתקמים ממנה.

אבי לוקוב מתחרט בראיון נוקב ומאשים

אבי לוקוב, שמוכר כאחד המבקרים החריפים, הנושכניים והציניים ביותר של הממסד החרדי ברשתות החברתיות, עבר שינוי עמדות חד. לקראת הבחירות הוא החל לקרוא להצביע ליהדות התורה (ג') ולהתייצב לצד גדולי התורה, מה שגרר גל ביקורת, האשמות ב"מכירת חיסול" של עמדותיו והטענות שקיבל תשלום.

לוקוב מתוודה כי עבר בירור נוקב עם עצמו ומודה שטעה קשות כשהתבטא נגד גדולי התורה. הוא מבהיר כי אינו חוזר בו מהביקורת על חוליי החברה (כלכלה, פרנסה, חיידרים), אך מבין כי הדרך להשפיע אינה דרך זלזול במנהיגים הרוחניים.

לוקוב דוחה בתוקף את השמועות לפיהן שולם לו כסף קמפיין, ומשתף ברגע אישי מטלטל שבו ישב ובכה בתפילה על קבר אביו ז"ל. הוא מתאר כיצד הבין שכשנוצרה לו השפעה, הוא מחויב באחריות שלא להיות "חוטא ומחטיא הרבים".

לדברי לוקוב, הבחירות הן דילמה אכזרית שבה צריך להכריע מה הערך העליון. מבחינתו, הצבעה ליהדות התורה אינה תמיכה בנציגים הפוליטיים (כמו גולדקנופף או יעקב אשר), אלא הצהרת נאמנות לדת, לשבת ולגדולי התורה. הוא מגדיר הצבעה למפלגות אלטרנטיביות כ"אצבע בעין לגדולי ישראל" וכחוק של חילול השם.

סקר 'אסקריה' לישורת האחרונה: המגמות במגזר וההימור על זהות ראש הממשלה

ברקע הימים האחרונים שלפני יום הבוחר, התארח בתוכנית הסוקר דודי דרור ממכון 'אסקריה', לניתוח מעמיק של מפת המנדטים והמגמות הפנים-חרדיות בסקר הסופי שבוצע ופורסם בסוף השבוע.

עיקרי ניתוח הסוקר דודי דרור: התכנסות המתלבטים. אחוז המתלבטים במגזר הצטמצם מ-10% לפני כחודש וחצי ל-5% בלבד כעת. הציבור חוזר למפלגות האם ככל שלוחץ יום הבוחר.

זינוק ביהדות התורה: המפלגה רושמת התחזקות משמעותית ל-53% כתוצאה משימור גבוה של מצביעי עבר לצד תמיכה גורפת מצעירים בני 18–22, בחורי ישיבות ואברכים.

ש"ס והקול המסורתי: במגזר החרדי ש"ס שומרת על כוח יציב (כ-24%), בעוד השחיקה בסקרים הארציים (אזור 7–8 מנדטים, המוערכים בכ-9 בפועל עקב הערכת חסר היסטורית) נובעת מבריחת מצביעים מסורתיים וחילונים.

תופעת המפלגות החדשות: בעוד קבוצות קיצון דוגמת 'צבע שחור' או מפלגות שנעלמו כדוגמת 'אחי הקהל' אינן משנות את המפה, מפלגתו של ליינר מגרדת כ-40,000 עד 50,000 קולות (כ-5%-6% מהמגזר החרדי, בעיקר מהאגף המודרני). עם זאת, הניסיונות למשוך קולות דתיים-לאומיים לא רשמו במספרים משמעותיים.

אחוזי הצבעה וזהות רה"מ: שיעור ההצבעה החרדי צפוי להיות גבוה במיוחד ויעמוד על למעלה מ-80%. לשאלת המפתח לגבי זהות ראש הממשלה הבא, מעריך דרור כי אם בנימין נתניהו רק צריך "לא להפסיד" כדי לשמור על כיסאו – הסיכויים נוטים לטובתו.