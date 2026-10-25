מפכ"ל משטרת ישראל רנ"צ דני לוי הצהיר כי המשטרה השלימה היערכות מקיפה להבטחת טוהר הבחירות וקיום הליך דמוקרטי תקין. ההיערכות כוללת מענה לאיומי פח"ע בשיתוף השב"כ, לצד שמירה על הסדר הציבורי עם פרסום התוצאות. "מי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות ימצא מולו משטרה חזקה, נחושה וממלכתית", הדגיש המפכ"ל. לוי הוסיף: "לא נאפשר לאלימות, לאיומים או להסתה לפגוע ברצון הבוחר. ביום הבחירות המשטרה תהיה ערוכה בקלפיות, בצירים וברחובות".

קובי רוזן