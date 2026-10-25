מבזקים נוספים
המפכ"ל דני לוי: משטרת ישראל ערוכה להבטיח טוהר בחירות ללא פשרות
מפכ"ל משטרת ישראל רנ"צ דני לוי הצהיר כי המשטרה השלימה היערכות מקיפה להבטחת טוהר הבחירות וקיום הליך דמוקרטי תקין. ההיערכות כוללת מענה לאיומי פח"ע בשיתוף השב"כ, לצד שמירה על הסדר הציבורי עם פרסום התוצאות. "מי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות ימצא מולו משטרה חזקה, נחושה וממלכתית", הדגיש המפכ"ל. לוי הוסיף: "לא נאפשר לאלימות, לאיומים או להסתה לפגוע ברצון הבוחר. ביום הבחירות המשטרה תהיה ערוכה בקלפיות, בצירים וברחובות".קובי רוזן
"אין לי יום ואין לי לילה": מה אומרים לנהג שהרג בטעות ילד | הקומיקאי חושף מה הוא עבר
מה כתב הרשל"צ לנהג האוטובוס שהרג בטעות ילד | הקומיקאי החרדי מתחרט: דיברתי נגד גדולי הדור |הסקר האחרון: לאן נעלמו המתלבטים במגזר, כמה שווה מפלגת לייטנר, ואיזו מפלגה שומרת על כוחה? | וגם, למה אסור לכם לרוץ לממ"ד כשיש אזעקה (דבר ראשון)משה מנס
נעצר חשוד שתכנן פיגוע באזור בנימין
כוחות צה"ל והשב"כ עצרו חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בציר מרכזי באזור בנימין.כיכר השבת
צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן פיגוע בחטיבת בנימין
לוחמי צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מידי בציר מרכזי בחטיבת בנימין. המעצר בוצע בעקבות מידע מודיעיני מדויק של השב"כ. החשוד הועבר להמשך חקירה.ב. ניסני
״הצעירים בוחרים בבורא עולם״: 5,000 בני נוער מסורתיים בכנס הבחירות של ש״ס ברמלה
אלפי בני נוער גדשו את היכל הפיס ברמלה בכנס בחירות של תנועת ש"ס בהשתתפות הרבנים הגה״צ רבי שלום ארוש, מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, הרב שניר גואטה והרב יוסף דלויה, שקראו לצעירים להצביע לתנועת ש״ס שהקים מרן הרב עובדיה יוסף זצ״ל, ולרתום את בני המשפחה והחברים למערכהאליהו צרור
שני פועלים נפצעו בנפילה מגובה במהלך עבודתם בצפת
שני פועלים נפצעו היום (16:17) כשנפלו מגובה במהלך עבודתם בצפת. צוותי מד"א פינו לבית החולים זיו גבר כבן 50 במצב בינוני עם חבלות בראש ובגב, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
בשבוע הבא זה קורה: זו המשמעות הדרמטית של כיבוש הקונגרס על ידי הדמוקרטים
בעוד הישראלים מתכוננים לבחירות גורליות, בארה"ב נמצאים כבר בישורת האחרונה במלחמה על הקונגרס בבחירות האמצע שיתקיימו בשבוע הבא ביום שלישי |אלו המשמעויות הדרמטיות עבור ישראל ומדיניות החוץ של ארה"ב אם הבחירות הללו יסתיימו בניצחון דמוקרטי | המלחמה עם איראן, הסיוע האמריקני ואפילו עזה | המלחמה על הקפיטול - בשבוע הבא (חדשות)ישראל גראדווהל