מבזקים נוספים
נתניהו חשף בפנים חמורות סבר: "יש לנו סימנים מודיעיניים ברורים"
ראש הממשלה נתניהו צילם גם היום סרטון שעסק באיום האיראני, והבהיר כי ישנם סימנים ברורים לאפשרות שאיראן מתכננת מתקפה | הדברים המלאים של נתניהו (חדשות)כיכר השבת
נתניהו: איראן עשויה לנסות לתקוף כדי לשבש את הבחירות
ראש הממשלה נתניהו אמר בביקור בסוללת חץ כי קיימים סימנים מודיעיניים שאיראן וגרורותיה עשויות לנסות לאתגר את ישראל בהתקפה במטרה לשבש את הבחירות. "אל תנסו אותנו - אתם תספגו מכות בלי פרופורציה" אזהר.כיכר השבת
דרמה וטלטלה ברחוב הספרדי | מרוץ נגד הזמן למנוע שבר פוליטי: חברי 'המועצת' עלו למעון הגר"מ צדקה
פחות משבוע לבחירות, חברי מועצת חכמי התורה עלו במפתיע למעונו של ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון רבי משה צדקה, בניסיון למנוע פרסום מכתב חסר תקדים נגד הצבעה לתנועת ש"ס • בש"ס ממהרים לטעון כי הסוגיה נסגרה וכי ראש הישיבה הורה להצביע למפלגה, אך בסביבתו של הגר"מ צדקה מכחישים בתוקף: "לא ניתנה שום הוראה, לא נתמוך ללא התחייבות שאיש לא יגויס" (חרדים)חזקי שטרן
"אתה סותר את עצמך אלף פעמים": מנדלבליט מתמודד מול עורך הדין של נתניהו
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט התמודד גם היום עם החקירה של עורך דינו של נתניהו עמית חדד, וגם עם לא מעט הערות מצד השופט | הציטוטים המלאים מאולם הדיונים (חדשות)כיכר השבת
המפכ"ל דני לוי: משטרת ישראל ערוכה להבטיח טוהר בחירות ללא פשרות
מפכ"ל משטרת ישראל רנ"צ דני לוי הצהיר כי המשטרה השלימה היערכות מקיפה להבטחת טוהר הבחירות וקיום הליך דמוקרטי תקין. ההיערכות כוללת מענה לאיומי פח"ע בשיתוף השב"כ, לצד שמירה על הסדר הציבורי עם פרסום התוצאות. "מי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות ימצא מולו משטרה חזקה, נחושה וממלכתית", הדגיש המפכ"ל. לוי הוסיף: "לא נאפשר לאלימות, לאיומים או להסתה לפגוע ברצון הבוחר. ביום הבחירות המשטרה תהיה ערוכה בקלפיות, בצירים וברחובות".קובי רוזן
"אין לי יום ואין לי לילה": מה אומרים לנהג שהרג בטעות ילד | הקומיקאי חושף מה הוא עבר
מה כתב הרשל"צ לנהג האוטובוס שהרג בטעות ילד | הקומיקאי החרדי מתחרט: דיברתי נגד גדולי הדור |הסקר האחרון: לאן נעלמו המתלבטים במגזר, כמה שווה מפלגת לייטנר, ואיזו מפלגה שומרת על כוחה? | וגם, למה אסור לכם לרוץ לממ"ד כשיש אזעקה (דבר ראשון)משה מנס
נעצר חשוד שתכנן פיגוע באזור בנימין
כוחות צה"ל והשב"כ עצרו חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בציר מרכזי באזור בנימין.כיכר השבת
צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן פיגוע בחטיבת בנימין
לוחמי צה"ל ושב"כ עצרו חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח זמן מידי בציר מרכזי בחטיבת בנימין. המעצר בוצע בעקבות מידע מודיעיני מדויק של השב"כ. החשוד הועבר להמשך חקירה.ב. ניסני