מבזקים נוספים
"אפילו 'הפלג' ו'העדה' חייבים ללכת לקלפי להצביע": משא החירום של הגר"מ מאיה
בוועידת החינוך של רשת תלמודי התורה 'היכל משה' בירושלים, נשא זקן מועצת חכמי התורה דברים חריפים וחסרי תקדים • הגר"מ מאיה קרא לכל בעלי זכות הבחירה להצביע לש"ס לא כשותפות, אלא כמצוות מחאה על בזיון תלמידי חכמים ומעצר הבחורים: "מאז שעצרו את בן הישיבה הראשון, אני כמעט לא יכול לישון" | צפו (חרדים)חיים רוזנבוים
נתניהו חשף בפנים חמורות סבר: "יש לנו סימנים מודיעיניים ברורים"
ראש הממשלה נתניהו צילם גם היום סרטון שעסק באיום האיראני, והבהיר כי ישנם סימנים ברורים לאפשרות שאיראן מתכננת מתקפה | הדברים המלאים של נתניהו (חדשות)כיכר השבת
נתניהו: איראן עשויה לנסות לתקוף כדי לשבש את הבחירות
ראש הממשלה נתניהו אמר בביקור בסוללת חץ כי קיימים סימנים מודיעיניים שאיראן וגרורותיה עשויות לנסות לאתגר את ישראל בהתקפה במטרה לשבש את הבחירות. "אל תנסו אותנו - אתם תספגו מכות בלי פרופורציה" אזהר.כיכר השבת
כעת זה רשמי: "אחי" מחוץ למשחק - וזה מה שיקרה אם תצביעו בכל זאת
ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי לאחר שכל מועמדי רשימת ״תנועת אחי" התפטרו כדין, הרשימה לא תופיע בקלפיות | האותיות ״צבי״ לא יחולקו, וכל פתק של הרשימה שיימצא בספירה ייחשב לפסול (חדשות)קובי ישראל
"אתה סותר את עצמך אלף פעמים": מנדלבליט מתמודד מול עורך הדין של נתניהו
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט התמודד גם היום עם החקירה של עורך דינו של נתניהו עמית חדד, וגם עם לא מעט הערות מצד השופט | הציטוטים המלאים מאולם הדיונים (חדשות)כיכר השבת
המפכ"ל דני לוי: משטרת ישראל ערוכה להבטיח טוהר בחירות ללא פשרות
מפכ"ל משטרת ישראל רנ"צ דני לוי הצהיר כי המשטרה השלימה היערכות מקיפה להבטחת טוהר הבחירות וקיום הליך דמוקרטי תקין. ההיערכות כוללת מענה לאיומי פח"ע בשיתוף השב"כ, לצד שמירה על הסדר הציבורי עם פרסום התוצאות. "מי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות ימצא מולו משטרה חזקה, נחושה וממלכתית", הדגיש המפכ"ל. לוי הוסיף: "לא נאפשר לאלימות, לאיומים או להסתה לפגוע ברצון הבוחר. ביום הבחירות המשטרה תהיה ערוכה בקלפיות, בצירים וברחובות".קובי רוזן
"אין לי יום ואין לי לילה": מה אומרים לנהג שהרג בטעות ילד | הקומיקאי חושף מה הוא עבר
מה כתב הרשל"צ לנהג האוטובוס שהרג בטעות ילד | הקומיקאי החרדי מתחרט: דיברתי נגד גדולי הדור |הסקר האחרון: לאן נעלמו המתלבטים במגזר, כמה שווה מפלגת לייטנר, ואיזו מפלגה שומרת על כוחה? | וגם, למה אסור לכם לרוץ לממ"ד כשיש אזעקה (דבר ראשון)משה מנס
נעצר חשוד שתכנן פיגוע באזור בנימין
כוחות צה"ל והשב"כ עצרו חשוד שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בציר מרכזי באזור בנימין.כיכר השבת