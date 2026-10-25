מבזקים נוספים
פעוטה בת שנה נפצעה בינוני בנפילה ממיטה בבני ברק
פעוטה בת שנה נחבלה בראשה לאחר שנפלה ממיטה בביתה בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים שיבא בתל השומר. מצבה מוגדר בינוני ויציב.קובי רוזן
כביש 6 נחסם סמוך למחלף אליקים בעקבות מחאה והצתת צמיגים
כביש 6 נחסם לתנועה סמוך למחלף אליקים בכיוון צפון-דרום בעקבות מחאה של מפרי סדר שחוסמים את הכביש ומציתים צמיגים. כוחות משטרה מהמחוז הצפוני ואגף התנועה נמצאים במקום, מכוונים את התנועה ופועלים לפתיחת הכביש.קובי רוזן
נתניהו חשף בפנים חמורות סבר: "יש לנו סימנים מודיעיניים ברורים"
ראש הממשלה נתניהו צילם גם היום סרטון שעסק באיום האיראני, והבהיר כי ישנם סימנים ברורים לאפשרות שאיראן מתכננת מתקפה | הדברים המלאים של נתניהו (חדשות)כיכר השבת
נתניהו: איראן עשויה לנסות לתקוף כדי לשבש את הבחירות
ראש הממשלה נתניהו אמר בביקור בסוללת חץ כי קיימים סימנים מודיעיניים שאיראן וגרורותיה עשויות לנסות לאתגר את ישראל בהתקפה במטרה לשבש את הבחירות. "אל תנסו אותנו - אתם תספגו מכות בלי פרופורציה" אזהר.כיכר השבת
דרמה וטלטלה ברחוב הספרדי | מרוץ נגד הזמן למנוע שבר פוליטי: חברי 'המועצת' עלו למעון הגר"מ צדקה
פחות משבוע לבחירות, חברי מועצת חכמי התורה עלו במפתיע למעונו של ראש ישיבת 'פורת יוסף' הגאון רבי משה צדקה, בניסיון למנוע פרסום מכתב חסר תקדים נגד הצבעה לתנועת ש"ס • בש"ס ממהרים לטעון כי הסוגיה נסגרה וכי ראש הישיבה הורה להצביע למפלגה, אך בסביבתו של הגר"מ צדקה מכחישים בתוקף: "לא ניתנה שום הוראה, לא נתמוך ללא התחייבות שאיש לא יגויס" (חרדים)חזקי שטרן
כעת זה רשמי: "אחי" מחוץ למשחק - וזה מה שיקרה אם תצביעו בכל זאת
ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי לאחר שכל מועמדי רשימת ״תנועת אחי" התפטרו כדין, הרשימה לא תופיע בקלפיות | האותיות ״צבי״ לא יחולקו, וכל פתק של הרשימה שיימצא בספירה ייחשב לפסול (חדשות)קובי ישראל
"אתה סותר את עצמך אלף פעמים": מנדלבליט מתמודד מול עורך הדין של נתניהו
היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט התמודד גם היום עם החקירה של עורך דינו של נתניהו עמית חדד, וגם עם לא מעט הערות מצד השופט | הציטוטים המלאים מאולם הדיונים (חדשות)כיכר השבת
המפכ"ל דני לוי: משטרת ישראל ערוכה להבטיח טוהר בחירות ללא פשרות
מפכ"ל משטרת ישראל רנ"צ דני לוי הצהיר כי המשטרה השלימה היערכות מקיפה להבטחת טוהר הבחירות וקיום הליך דמוקרטי תקין. ההיערכות כוללת מענה לאיומי פח"ע בשיתוף השב"כ, לצד שמירה על הסדר הציבורי עם פרסום התוצאות. "מי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות ימצא מולו משטרה חזקה, נחושה וממלכתית", הדגיש המפכ"ל. לוי הוסיף: "לא נאפשר לאלימות, לאיומים או להסתה לפגוע ברצון הבוחר. ביום הבחירות המשטרה תהיה ערוכה בקלפיות, בצירים וברחובות".קובי רוזן