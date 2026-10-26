מבזקים נוספים
מקרון, זה ממש לא נגמר: אחרי חצי מיליון איש ברחובות - ארגונים קוראים לעוד הפגנות
ארגוני מחאה ואיגודים מקצועיים מכריזים על המשך ההפגנות, למרות איסורים שקבעה הרפובליקה והגבלות משמעותיות | שביתה כלל־ארצית מתוכננת לתחילת נובמבר | המשטרה מזהירה: קשה לשמור על פריסה כה גדולה לאורך זמן (בעולם)כיכר השבת
תאונה בכניסה לאחיעזר: פצוע קשה ושני פצועים קל
שלושה נפגעים בתאונה בין רכב פרטי למשאית בכניסה למושב אחיעזר. צוותי איחוד הצלה פינו לבית החולים גבר כבן 30 שנפצע באורח קשה ושני נפגעים נוספים במצב קל.קובי רוזן
היוזמה לחסימות כבישים מרכזיים ביום הבחירות | בכיר במשטרה: יש התראות, לא נאפשר כל הפרעה
יוזמתם של גורמים קיצוניים לקיים הפגנות סוערות וחסימות עורקי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ ביום הבחירות, במחאה על מעצרם של תלמידי הישיבות, מובילה להיערכות של המשטרה בשל החשש מחסימות צירים | כ-22 אלף שוטרים יוצבו ברחבי הארץ ובמשטרה מתכוננים למוקדי חיכוך והקפצת כוחות יס"מ (חדשות, חרדים)קובי רוזן
מבצע נרחב בבית לחם: נעצרו מזוהה חמאס ומחזיק נשק | תיעוד מרגע המעצר
פשיטה משותפת של יל"פ וצה"ל בבית לחם • רובה ציד טעון ומדי צה"ל נתפסו | שני חשודים נעצרו • צפו בתיעודים (משטרה)קובי רוזן
זעקת הגר"י זילברשטיין בעצרת: "מי שאינו שומע לגדול שבדור - ענשו גדול מאד" | צפו
הגאון רבי יצחק זילברשטיין, נשא דברים בעצרת הענק של 'דגל התורה' בבני ברק, ועורר על החובה הגמורה לשמוע בקול דברי חכמים | צפו בתיעוד (חרדים)חזקי שטרן
איזנקוט: טראמפ ידיד אמת של ישראל, יעבוד עם כל מנהיג שייבחר
גדי איזנקוט הגיב להצהרת התמיכה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בראש הממשלה נתניהו. "טראמפ הוא ידיד אמת של ישראל. אני מוקיר את פועלו ומחויבותו למען ביטחון ישראל, ומשוכנע כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל מנהיג שיבחר על ידי העם", אמר.כיכר השבת
תיעוד קשה לצפייה: הרגעים האחרונים של המוסלמי שנרצח בפיגוע
תיעוד קשה לצפייה שפורסם ברשתות החברתיות, מציג את הרגעים האחרונים של אחד הקרבנות בפיגוע שבוצע נגד מוסלמים בעיר ביום שישי האחרון | כך נראו רגעיו האחרונים של הקרבן (חדשות)כיכר השבת
"הם כבר לא שוליים, זו תופעה": אליקים שטארק על מפלגת "הציבור החרדי"
בריאיון באולפן 'כיכר השבת' מתייחס אליקים שטארק למפלגתו החדשה של חברו מוטי לייטנר • שטארק מודה בטענות המוצדקות של הציבור החרדי הצעיר והעובד, אך מקשה על המהלך: "שינוי יוצרים מתוך הממסד" (חרדים)ישי כהן