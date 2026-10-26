גדי איזנקוט הגיב להצהרת התמיכה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בראש הממשלה נתניהו. "טראמפ הוא ידיד אמת של ישראל. אני מוקיר את פועלו ומחויבותו למען ביטחון ישראל, ומשוכנע כי יעבוד בשיתוף פעולה מלא עם כל מנהיג שיבחר על ידי העם", אמר.

כיכר השבת