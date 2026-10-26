מההכנות ועד ריקוד הקוזקים; תיעוד ענק משמחת בית באבוב 45 

מבזקים נוספים
ילד בן 10 נפצע קשה בתאונה בין רכב לאופניים בבית שמש
ילד בן 10 נפצע באורח קשה בתאונה בין רכב לאופניים ברחוב יונה בן אמיתי בבית שמש. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה ופינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
מעצרים בבית לחם: נתפסו נשק ומדי צה"ל אצל חשוד המזוהה עם חמאס
כוחות המשטרה והצבא ערכו חיפושים במספר מוקדים בבית לחם, ביניהם בביתו של חשוד המזוהה עם ארגון הטרור חמאס. במהלך הפשיטות נתפסו רובה ציד טעון, מדי צה"ל ואמצעים טכנולוגיים. שני חשודים בשנות ה-20 וה-30 נעצרו והועברו לחקירה בחשד להחזקת נשק וציוד צבאי ללא היתר. במקביל, שוטרי תחנת חברון פעלו במוקדים נוספים ביהודה ושומרון, תפסו רובה ציד ותחמושת ועצרו חשוד נוסף בן 30.קובי רוזן
תאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בצפון - אישה בת 40 במצב בינוני
תאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי אירעה הבוקר בכביש 8544 סמוך לצומת כישור. צוותי מד"א פינו אישה כבת 40 במצב בינוני למרכז הרפואי לגליל בנהריה, כשהיא סובלת מחבלות בגפיים.קובי רוזן
כל קול קובע: הגיע לקלפי עם ארון מתים על הראש
רטון חריג מיום הבחירות המתוח בברזיל הפך לוויראלי בתוך שעות, לאחר שמצביע הופיע בקלפי במחווה קיצונית ויוצאת דופן כשהוא נושא ארון מתים (חדשות בעולם)דני שפיץ
הדיירת בכתה למצלמה: הפח התפוצץ ברחוב - ושרף דירה בקומה השישית
סרטון שהופץ ברשתות החברתיות מתעד את הנזק הכבד שנגרם לדירת מגורים לאחר שאש שפרצה בפח אשפה ברחוב בצרפת התפשטה במהירות אל המבנה |בעלת הדירה תיארה כיצד איבדה את רכושה ואת המזכרות המשפחתיות שלה - בגלל שריפת פח על ידי פורעים (חדשות)כיכר השבת
תיעוד עוצמתי מגשר הרב לנדא • גלריית ענק מעצרת הרבבות בבני ברק
מפגן עוצמה של 'דגל התורה' | רבבות בני ישראל גדשו אמש את 'גשר הרב לנדא' החדש במתחם הסופרים בבני ברק, שם נערכה עצרת הבחירות המרכזית והענקית של תנועת 'דגל התורה' לקראת הבחירות הקרובות בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק ועוצמתי (חרדים)חיים רוזנבוים
מקרון, זה ממש לא נגמר: אחרי חצי מיליון איש ברחובות - ההפגנות הבאות כבר בדרך
ארגוני מחאה ואיגודים מקצועיים מכריזים על המשך ההפגנות, למרות איסורים שקבעה הרפובליקה והגבלות משמעותיות | שביתה כלל־ארצית מתוכננת לתחילת נובמבר | המשטרה מזהירה: קשה לשמור על פריסה כה גדולה לאורך זמן (בעולם)כיכר השבת
תאונה בכניסה לאחיעזר: פצוע קשה ושני פצועים קל
שלושה נפגעים בתאונה בין רכב פרטי למשאית בכניסה למושב אחיעזר. צוותי איחוד הצלה פינו לבית החולים גבר כבן 30 שנפצע באורח קשה ושני נפגעים נוספים במצב קל.קובי רוזן