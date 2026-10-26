מההכנות ועד ריקוד הקוזקים; תיעוד ענק משמחת בית באבוב 45 

בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות באבוב 45 בבורו פארק, נחגגה ברוב ששון ושמחה שמחת נישואי הכלה נכדת הגה"צ רבי יהושע רובין, אב"ד החסידות, בת לבנו הרה"ג ר' בן ציון רובין, חתן הגה"צ אב"ד אולם, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' לוי יצחק קליגהויפט, ר"מ בישיבת 'עטרת צבי' בלייקוווד, בן הרה"צ אפרים מרדכי קליגהויפט מסטרעליסק, וחתן הגה"צ ר' יצחק אייזיק קרישוועסקי.

את השמחה פיאר מריישא ועד גמירא דוד הכלה, האדמו"ר מבאבוב 45, אשר עודד בעוז את השירה מתוך ריקודין קדישין לכבוד שמחת בית צדיקים נעלה זו.

בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים נעלים, מבני המשפחה ורבני העיר.

צפו בתיעוד ענק החל מההכנות לשמחה על ידי חברת 'Rentastic Party Rental' שהביאו את כל הציוד הנדרש, דרך מעמד קבלת הפנים, החופה ושמחת החתונה, ועד למצווה טאנץ.