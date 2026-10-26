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וַחֲסִידִים בְּרִנָּה יָגִילוּ

מההכנות ועד ריקוד הקוזקים; תיעוד ענק משמחת בית באבוב 45 

אלפי חסידי באבוב 45 נטלו חלק בשמחת נישואי הכלה, נכדת הגה"צ רבי יהושע רובין, אב"ד החסידות | השמחה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול בבורו פארק, בראשות האדמו"ר מבאבוב 45 | צפו בתיעוד ענק, מההכנות לשמחה, ועד לרגעי ההוד של ריקוד הקוזקים וריקודי המצווה טאנץ (חסידים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות באבוב 45 בבורו פארק, נחגגה ברוב ששון ושמחה שמחת נישואי הכלה נכדת הגה"צ רבי יהושע רובין, אב"ד החסידות, בת לבנו הרה"ג ר' בן ציון רובין, חתן הגה"צ אב"ד אולם, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' לוי יצחק קליגהויפט, ר"מ בישיבת 'עטרת צבי' בלייקוווד, בן הרה"צ אפרים מרדכי קליגהויפט מסטרעליסק, וחתן הגה"צ ר' יצחק אייזיק קרישוועסקי.

את השמחה פיאר מריישא ועד גמירא דוד הכלה, האדמו"ר מבאבוב 45, אשר עודד בעוז את השירה מתוך ריקודין קדישין לכבוד שמחת בית צדיקים נעלה זו.

בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים נעלים, מבני המשפחה ורבני העיר.

צפו בתיעוד ענק החל מההכנות לשמחה על ידי חברת 'Rentastic Party Rental' שהביאו את כל הציוד הנדרש, דרך מעמד קבלת הפנים, החופה ושמחת ה, ועד למצווה טאנץ.

ההכנות לשמחת בית באבוב 45 (צילום: JDN)
ההכנות לשמחת בית באבוב 45 (צילום: JDN)
ההכנות לשמחת בית באבוב 45 (צילום: JDN)
ההכנות לשמחת בית באבוב 45 (צילום: JDN)
ההכנות לשמחת בית באבוב 45 (צילום: JDN)
ההכנות לשמחת בית באבוב 45 (צילום: JDN)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)
שמחת בית באבוב 45 (צילום: אברומי בלום)

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חתונההאדמו"ר מבאבוב 45הרב יהושע רובין

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