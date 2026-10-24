לחצרו של הבעל שם טוב נכנס גוי, כשסביב צווארו חישוקי ברזל. הוא דופק על דלת ביתו של הבעל שם טוב, ופותח לו הבעל שם טוב.

האיש פונה אליו: "ישראל, תגיד, אולי יש לך משהו שצריך לתקן פה בבית? אולי חביות או איזה משהו?"

השיב לו הבעל שם טוב: "לא, תודה רבה. אצלי ברוך השם הכול מתוקן בתכלית השלמות, אין לי מה לתקן."

אמר לו הגוי: "אולי בכל זאת תבדוק? תחפש, יש משהו שאתה צריך לתקן. אם כן – אני אתקן לך."

רבי יעקב יוסף מפולנאה, בעל ה"תולדות יעקב יוסף", ישב שם ליד השולחן. פנה אליו הבעל שם טוב ואמר: "תראה מה זה – הגוי הזה הוא שליח מההשגחה העליונה לעורר אותי לעבודת השם. שאם עד עכשיו חשבתי שאני מתוקן ולא צריך לתקן, אני צריך לחפש שוב ושוב בחורים ובסדקים, בלב, בנפש ובמידות – מה עליי עוד לתקן."

ואז הוסיף ואמר ל'תולדות': "אולי תצחק על זה, אבל אם גוי הוא שליח מההשגחה העליונה לעורר אותי, מעכשיו אני אקשיב לכל יהודי שאומר לי משהו – לא משנה אם הוא ראוי להוכיח אותי או לא ראוי. כל מה שאדם שומע, כל מה שאדם רואה וכל מה שאדם חושב – הכול הוא מסר ישיר מהשגחתו יתברך. השם שולח לנו מכתב אישי, ממש 'וואטסאפ אישי', כדי שנבין מהדבר הזה ששמענו, ראינו או חשבנו – איך אפשר לעבוד את השם יתברך טוב יותר."