 דלג לתוכן הראשי
הסגולה למוצאי שבת | צפו

כשהגוי דפק על דלתו של הבעל שם טוב הקדוש ושאל: "ישראל, צריך לתקן פה משהו?"

הגוי פנה אל הבעל שם טוב הקדוש ושאלתו בפיו: "ישראל, תגיד, אולי יש לך משהו שצריך לתקן פה בבית? אולי חביות או איזה משהו?" | הרב יצחק ישי בנון עם הסגולה למוצאי שבת קודש (חסידים)

כה
כיכר השבת
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש
הרב יצחק ישי בנון בסיפור למוצ"ש

לחצרו של הבעל שם טוב נכנס גוי, כשסביב צווארו חישוקי ברזל. הוא דופק על דלת ביתו של הבעל שם טוב, ופותח לו הבעל שם טוב.

האיש פונה אליו: "ישראל, תגיד, אולי יש לך משהו שצריך לתקן פה בבית? אולי חביות או איזה משהו?"

השיב לו הבעל שם טוב: "לא, תודה רבה. אצלי ברוך השם הכול מתוקן בתכלית השלמות, אין לי מה לתקן."

אמר לו הגוי: "אולי בכל זאת תבדוק? תחפש, יש משהו שאתה צריך לתקן. אם כן – אני אתקן לך."

רבי יעקב יוסף מפולנאה, בעל ה"תולדות יעקב יוסף", ישב שם ליד השולחן. פנה אליו הבעל שם טוב ואמר: "תראה מה זה – הגוי הזה הוא שליח מההשגחה העליונה לעורר אותי לעבודת השם. שאם עד עכשיו חשבתי שאני מתוקן ולא צריך לתקן, אני צריך לחפש שוב ושוב בחורים ובסדקים, בלב, בנפש ובמידות – מה עליי עוד לתקן."

ואז הוסיף ואמר ל'תולדות': "אולי תצחק על זה, אבל אם גוי הוא שליח מההשגחה העליונה לעורר אותי, מעכשיו אני אקשיב לכל יהודי שאומר לי משהו – לא משנה אם הוא ראוי להוכיח אותי או לא ראוי. כל מה שאדם שומע, כל מה שאדם רואה וכל מה שאדם חושב – הכול הוא מסר ישיר מהשגחתו יתברך. השם שולח לנו מכתב אישי, ממש 'וואטסאפ אישי', כדי שנבין מהדבר הזה ששמענו, ראינו או חשבנו – איך אפשר לעבוד את השם יתברך טוב יותר."
חסידותסיפור חסידי למוצאי שבתסיפור חסידיסיפור חסידי למלווה מלכהסיפור למוצ"שסיפור למלווה מלכההרב יצחק ישי בנוןסיפור חסידי למוצ"שסיפורסיפורי צדיקיםהשגחה פרטיתסיפור למוצאי שבתרבי יעקב יוסף מפולנאהבעל שם טוב

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

רדיומזג אווירזמני היוםאודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר