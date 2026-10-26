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22 אלף שוטרים ברחבי הארץ

היוזמה לחסימות כבישים מרכזיים ביום הבחירות | בכיר במשטרה: יש התראות, לא נאפשר כל הפרעה

יוזמתם של גורמים קיצוניים לקיים הפגנות סוערות וחסימות עורקי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ ביום הבחירות, במחאה על מעצרם של תלמידי הישיבות, מובילה להיערכות של המשטרה בשל החשש מחסימות צירים | כ-22 אלף שוטרים יוצבו ברחבי הארץ ובמשטרה מתכוננים למוקדי חיכוך והקפצת כוחות יס"מ (חדשות, חרדים)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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חסימת מחלף יבנה בכביש 4, בשבוע שעבר (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

נערכת לניסיונות לשבש את ההצבעה ביום הבחירות, כך דיווחה יולן כהן ב-N12. בכיר במשטרה אמר כי קיימות התראות להפגנות שנועדו להפריע להצבעה במהלך יום הבחירות ולהביא לחסימת צירים, אך העריך כי יום הבחירות יעבור בשקט יחסי.

כ-22 אלף שוטרים יוצבו ברחבי הארץ במהלך היום, כך שכמעט בכל קלפי יוצב שוטר. במשטרה דירגו את הקלפיות ברחבי הארץ לפי הסיכון להתפתחויות של חיכוכים במקום, והם נערכים במיוחד במוקדים בחברה החרדית והערבית.

במשטרה מבהירים כי במידת הצורך יופעלו גם כוחות יס"מ נגד מי שינסה להפריע להצבעה.

כפי שנחשף ב'כיכר השבת', מתגבשות בימים אלו יוזמות קיצוניות להפרת הסדר הציבורי ביום הבחירות עצמו. במסגרת תרחישים אלו, גורמים שונים מנסים לקיים הפגנות סוערות וחסימות של עורקי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ, במחאה על מעצרם של בני ישיבות ועריקים שנעצרו על רקע סוגיית הגיוס.

בקרב מארגני הצעדים הללו גורסים כי עצם הפגיעה בשיעור ההצבעה הכללי משרתת את מטרתם. הניסיון לייצר פרובוקציות בשטח ביום ההצבעה נועד להעלות את המחאה אל קדמת הבמה הציבורית גם במחיר של הפרת הסדר הציבורי, חסימת צירים מרכזיים ומניעת אפשרות מציבור הבוחרים להגיע באופן חופשי לקלפיות ולממש את זכות ההצבעה.

יצוין כי לפני כשבוע, בהוראת הגאון רבי צבי פרידמן, יצאו מפגיני פלג הרצ"פניקים למחאה בהפתעה וחסמו את כביש 4 באזור מחלף גן יבנה. המחאה התקיימה על רקע גל מעצרי תלמידי הישיבות.
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