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בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים 

ברכת הבנים ואלפי חסידים; שמחת בית סאטמר דושינסקיא

אלפי חסידי סאטמר ודושינסקיא חגגו בעוז את שמחת נישואי נכד האדמו"רים | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות סאטמר בווילאמסבורג | לפני מעמד קבלת הפנים זכו החסידים להתברך בברכת הבנים מפי האדמו"ר מסאטמר | צפו בתיעוד ענק ומרומם (חסידים)

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חיים רוזנבוים
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שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות סאטמר בוויליאמסבורג נחגגה בעוז שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מסאטמר, בן לחתנו הרה"צ רבי דוד דב דושינסקיא, רב בית המדרש 'אוהל פיגא' בקרית יואל ובן האדמו"ר מדושינסקיא, עם עב"ג הכלה, בת הרה"ג רבי יחזקאל דוד זינגר, ר"מ בישיבת 'אהבת תורה' סאטמר; בן הגה"צ רבי שמואל צבי זינגר, חתן הגה"צ רבי יחיאל הלברשטאם מפאקשעוויץ טשענסקאוויץ, חתן הגה"צ רבי יקותיאל טייטלבוים.

האדמו"ר מדושינסקיא הגיע במיוחד מארץ הקודש כדי לפאר את שמחת נישואי נכדו.

שעה קלה לפני מעמד קבלת הפנים זכו אלפי החסידים לעבור ולהתברך בברכת הבנים מפי האדמו"ר מסאטמר. בהמשך, במעמד קבלת הפנים, נשא הרבי מסאטמר דברי כיבושין וחיזוק כנהוג.

השמחה נחגגה בהתרוממות רוח עד השעות הקטנות של הלילה, אז פיזזו האדמו"רים בריקוד ה'מצווה טאנץ' לפני הכלה לקול מצהלות אלפי החסידים.

שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )
שמחת בית סאטמר - דושינסקיא (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

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