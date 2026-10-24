איך הבעש"ט הקדוש הפיג את השפעת היין?

פעם אחת היה הבעל שם טוב הקדוש במדינת וואלחיא, והיה אצלם יין חזק קרוש שנוטף מן הענבים, וכשמערבבין בכוס שתים או שלוש טיפות קטנות מיין זה, אי אפשר לשתות את היין מפני חוזקו.

וכיבד בעל הבית את הבעל שם טוב הקדוש בכוס קטן מיין זה.

וכשהבעל שם טוב הקדוש טעם את היין, אמר: הלא יינך טוב, למה כוסך קטן.

השיב בעל הבית לבעל שם טוב הקדוש, כי סכנה הוא לשתות כוס גדול. וענה לו הבעל שם טוב הקדוש: אין אני מתיירא מזה.

ונתנו לבעל שם טוב הקדוש כוס גדול, ושתה את כולה.

והסתכלו כולם על הבעל שם טוב הקדוש וראו שפניו שנעשו אדומים, וכל שערותיו עמדו כמו אש ממש, וכולם נבהלו.

אבל, הבעל שם טוב הקדוש העביר ידיו על פניו והפיג יינו ברגע.

וכולם תמהו על כך מאוד.

ואמר הבעל שם טוב הקדוש כי ידוע שיין קשה פחד מפיגו, והוא התבונן בגדולתו של השם יתברך, נפל עליו פחד ורעדה מגדולתו יתברך, שהפיגה את היין מכל וכל.

מאמרותיו של הבעל שם טוב הקדוש 'צידה' לדרך לשבוע טוב ומבורך

ידוע שהבעל שם טוב הקדוש עשה עלית נשמה בראש השנה תק"ז, ועלה להיכל משיח, ושאל אותו 'אימתי אתה מר'? והשיב: בזאת תדע, בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם, ויפוצו מעיינותיך החוצה...

והבעל שם טוב הקדוש המשיך להפיץ את תורת החסידות, ולשיטתו התורה היא אחת עם שתי נוסחאות:

הכל הוא אלוקות, ואלוקות הוא הכל (הוספות לכתר שם טוב).

יחוד השם - לייחד את בורא עולם כמלך העולם: אומר הבעל שם טוב הקדוש, שכל הפסוקים כגון:

"אין עוד מלבדו", ו"את השמים ואת הארץ – אני מלא" הם – כפשוטם ממש!

'לית אתר פנוי מניה' – אין שום מקום שפנוי מאלוקות ה' יתברך ממש!

להסיר את המחיצות שמסתירות את מציאות ה': אם נבין שהכל מה שקורה איתנו זה מבורא עולם, נסיר את המחיצות שגורמות להסתרה בנינו לבין השם יתברך, נדע שהכל מה שבורא עולם עושה הוא מאהבתו אלינו ולטובתנו, נצליח להתמודד עם כל האתגרים והקשיים, מתוך הבנה שהם רק כ'צירי לידה' שמקרבים את גאולתינו, גאולת הפרט והכלל, וזה:

'אלופנו מסובלים' – כשהאדם יודע שאלופו של עולם נמצא בכל מקום, אזי סובל הכל (בן פורת יוסף, בדרוש לשבת הגדול).

חיזוק הידיעה - שמלא כל הארץ כבודו: כשהאדם יודע שהשם יתברך מלא כל הארץ כבודו, וכל תנועה ומחשבה הכל הוא רק ממנו יתברך, אז, בידיעה זאת יתפרדו כל פועלי און, ויראה שאין שום מחיצה מבדילה בין השם יתברך לבין האדם, ובאמת זה ניסיון וצריך להתפלל על זה, שבורא עולם יאיר עינינו לקבל הכל באהבה, ושנראה ונאמין שהשם יתברך תמיד נמצא עימנו, נודה ונשבח אותו, והכל יתהפך לטובה.

פעם הגיע לבעש"ט הקדוש אדם שאמר לו שקשה לו לקבל את מה שקורה עימו באהבה. ענה לו הבעל שם טוב הקדוש, שאם יצליח לקבל את כל מה שבא עליו באהבה, יהיה לו עולם הזה, ועולם הבא.

ושאל, איך ניתן לקבל הכל באהבה? ענה לו הבעל שם טוב הקדוש: שיתפלל לקב"ה שיזכה להאיר את עיניו, ויוכל לראות ולהאמין שהכל מגיע לו מאהבת ה' יתברך אליו, ויצליח למצוא את הטוב שיש בכל דבר, ויודה לקב"ה על מה שקורה עימו.

לכל מקרה ואירוע מושגח: כל מה שקורה לאדם מושגח לפרטי פרטים, ונעשה בכוונה מיוחדת מאיתו יתברך, והוא לטובת האדם מבורא עולם שכולו מלא חסד ורחמים אין סופיים, וטוב אמיתי נצחי.

שנזכה לגאולת הפרט והכלל במהרה "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".

שבוע טוב ומבורך לכלל ישראל, רפואה ופרנסה, כל הברכות ושפע ישועות, אמן!