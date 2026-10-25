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הצהרות האופוזיציה: "חמאס יפורק תוך 18 חודשים, יש לחדש את המו"מ עם הפלסטינים"

ח"כ גלעד קריב ממפלגת 'הדמוקרטים' קרא להכניס את הרשות הפלסטינית לעזה: "צריך לחדש את המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים" | במקביל, יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט הבטיח שחמאס לא ישלוט בעזה "תוך 18 חודשים" מיום כניסתו לתפקיד (בארץ)

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משה בשן
כיכר השבת |
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מימין גלעד קריב, משמאל גדי איזנקוט (צילום: אבשלום ששוני, גילי יערי\פלאש90)

ח"כ גלעד קריב ממפלגת 'הדמוקרטים' קרא להכניס את הרשות הפלסטינית ל: ״עתיד עזה כולל חיבור בין רצועת עזה לגדה המערבית״, טען.

הדברים נאמרו במהלך אירוע של ישראל שלנו, ארגון של עולים מרוסיה. לדברי קריב: "צריך לחדש את המשא ומתן בין ישראל לפלסטינים".

במקביל, יו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט נאם הערב באירוע הבחירות הגדול של המפלגה, והבטיח ש לא ישלוט בעזה "תוך 18 חודשים" מיום כניסתו לתפקיד.

איזנקוט פירט את הצעדים הראשונים שהממשלה בראשותו תנקט בהם עם כניסתה לתפקיד: "ביומה הראשון של הממשלה נקים ועדת חקירה ממלכתית, תוך שבוע מרגע הקמתה נקים קבינט לאומי למלחמה בפשיעה ונתחיל בחקיקת חוק שירות לכל".

לדבריו, "תוך 18 חודשים מכניסתי לתפקיד, ארגון הטרור חמאס לא ישלוט יותר בעזה - אין אדם שמחויב לפירוק החמאס יותר ממני".
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