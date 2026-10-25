משה פייגלין באולפן 'כיכר השבת' | הריאיון מהלא 10 10 0:00 / 19:07 משה פייגלין באולפן 'כיכר השבת' | הריאיון מהלא

בריאיון באולפן 'כיכר השבת', מציג יו"ר מפלגת 'זהות', חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, את תפיסת עולמו לקראת הבחירות. כשהוא רץ בבלוק טכני עם בצלאל סמוטריץ', פייגלין משוכנע כי חזרתו לזירה הפוליטית מביאה עמה בשורה יוצאת דופן דווקא לציבור החרדי וללומדי התורה, תוך הצגת פתרונות יצירתיים לסוגיות הנפיצות ביותר ביחסים שבין החרדים למדינה.

מתווה הגיוס: חודש אחד בתוך מתחם הישיבה במרכז הריאיון עומדת הסוגיה המטלטלת את המערכת הפוליטית – גיוס בני הישיבות. פייגלין דוחה בתוקף את השימוש בנושא ככלי לנגיח את המגזר החרדי: "שוב ושוב אנחנו רואים כיצד הפכו את 'הכה בחרדי והרווחת בפוליטיקה' לשיטה. זהות יודעת להוריד את הנושא הזה מסדר היום בצורה שחרדים יאהבו והגנרלים האמיתיים שמבינים בביטחון יכבדו". על פי המתווה שמציג פייגלין, כלל תלמידי הישיבות יחויבו בהכשרה צבאית בת חודש ימים בלבד, שתתקיים בתוך מתחם הישיבה עצמה במהלך חודש אב (בין הזמנים). ההכשרה תתנהל בתנאים שמורים לחלוטין – ללא נוכחות נשים, בהשגחה רוחנית הדוקה ובכשרות מהודרת: נתניהו חשף בפנים חמורות סבר: "יש לנו סימנים מודיעיניים ברורים" כיכר השבת | 17:45 הרב דב ליאור בגיבוי נדיר לבן גביר: "אל תירא מהמנסים לרפות את רוחך" קובי אטינגר | 16:03 אימון ממוקד: חודש ימים בבין הזמנים המוקדש לאימון אינטנסיבי בהפעלת נשק ארוך ולחימה בסיסית בשטח בנוי. חזרה לספסל הלימודים: בראש חודש אלול חוזרים תלמידי הישיבות ללימוד סדיר, כשהם מצוידים בנשק וכספת. כיתות כוננות קהילתיות: תלמידי הישיבות יהוו כוח מגן מיידי ליישובים ולערים החרדיות – אלעד, בני ברק, ביתר עילית ועוד.

משה פייגלין בריאיון לישי כהן באולפן 'כיכר השבת'

"המודל הזה, שקיבל את אישורו של האלוף יצחק בריק, מאפשר לחייל כמיליון וחצי אזרחים ולהעלות את הרמה הביטחונית של המדינה," מסביר פייגלין.

לצד זאת, מציע פייגלין להפוך את צה"ל לצבא מקצועי בהתנדבות: מי שירצה להמשיך בשירות קרבי או משמעותי, יעשה זאת בתנאי קבע עם משכורת מלאה מהיום הראשון. פייגלין מציין כי על המערכת להחזיר תחילה לשירות את עשרות אלפי משרתי המילואים ששוחררו בשנים האחרונות, ומבהיר כי הקמפיין הנוכחי נגד החרדים אינו אלא ניצול פוליטי ציני.

תקציב הישיבות: המודל של לייקווד ושוברי הארנונה

בתגובה לטענות על תקציבי עולם התורה, מציע פייגלין מודל כלכלי חדש השואב השראה מקהילת לייקווד בארה"ב, ומטרתו לנתק את המימון מהפוליטיקה והשנאה:

הוצאת המדינה מהמשחק: העברת המימון ממנגנון התקציב הממשלתי למנגנון אזרחי-קהילתי.

בחירת משלם המיסים: כל תושב יוכל להחליט באיזה אופן יושקע הנתח המיועד לתרבות ואידיאולוגיה מתוך תשלומי הארנונה שלו.

ניתוב משאבים: האזרח יבחר אם כספו יופנה למוסדות לימוד תורה או למחלקות מגדר באוניברסיטה.

"רוב עם ישראל יעדיף לבחור ביהדות," משוכנע פייגלין. "בדרך זו נגדיל את התקציבים ללומדי התורה, אך נעשה זאת באופן שלא מייצר שנאה וחיכוך פוליטי".

משה פייגלין באולפן 'כיכר השבת'

חינוך חרדי: 3,000 ש"ח לכל ילד בשיטת השוברים

בנושא החינוך החרדי וסוגיית לימודי הליבה, מבהיר פייגלין את התנגדותו הנחרצת לכפייה ממשלתית: "בעניין הזה החרדים צודקים לחלוטין – אסור לכפות עליהם תכנים. מצווה על האב ללמד את בנו תורה, ולא על המדינה".

הפתרון של 'זהות' מתבסס על שיטת השוברים (Vouchers):

תקציב החינוך יחולק באופן שווה: כ-3,000 ש"ח בחודש לכל תלמיד בישראל.

ההורים יקבלו את השובר ויחליטו באופן עצמאי באיזה מוסד חינוכי לממש אותו, ללא תלות באזורי רישום או בתכתיבי משרד החינוך.

המדינה לא תתערב בתכני ההיסטוריה או הספרות, ותסתפק בווידוא מיומנויות יסוד בסיסיות (כגון חשבון בסיסי) כדי להבטיח את יכולת ההשתכרות העתידית.

הפרדת הדת מהפוליטיקה ברבנות הראשית

סוגיה נוספת שמעלה פייגלין היא מעמדה של הרבנות הראשית. פייגלין קורא להפריד את הדת מהפוליטיקה – אך לא מהמדינה:

"הרב הראשי לא צריך להיבחר בדילים פוליטיים בכנסת או בקולות חברי כנסת ערבים וחופשיים. הרבנות הראשית והמקומית צריכות להיבחר ישירות על ידי הקהילות והציבור, כדי להחזיר את כבודה של הרבנות ולמנוע חילול שם שמים".

"המדינה הזו שייכת לחרדים"

את הריאיון חותם פייגלין במסר אישי לציבור החרדי, כשהוא מנסח מחדש את מעמדו של המגזר במדינה: "אני לא חרדי, אני עם האמת. והאמת היא שהמדינה הזאת שייכת לחרדים לא פחות ממה שהיא שייכת לכל מגזר אחר".