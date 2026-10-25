בקול צהלה ורינה נחגג בעוז מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש של חסידות נדבורנה באניא בירושלים. ספר התורה נתרם על ידי הנגיד הרב ליפא דב שטערנהיים מארה"ב, לזכותו של האדמו"ר מנדבורנה באניא.
מעמד סיום כתיבת האותיות התקיים במעון קודשו של האדמו"ר ברחוב אבינועם ילין בבירה. משם יצאה התהלוכה החגיגית בליווי שירה וריקודים לעבר בית המדרש השוכן ברחוב דוד פינת רחוב פישל.
רגע מרגש ומיוחד נרשם במהלך טיש ה'לחיים' שערך האדמו"ר בסיום כתיבת האותיות, עת ניגשו ילדי החמד של החסידות לקבל מיני תרגימא, ביקש מהם הרבי לברך בקול רם ברכת 'מזונות', וענה בכוונה עצומה ובמאור פנים אחר כל ברכה וברכה שאמרו ילדי התשב"ר שלא טעמו טעם חטא.
במהלך התהלוכה היה האדמו"ר חגור באבנטו הקדוש של האדמו"ר הרה"ק רבי הערשל'ה מקרעטשניף זי"ע.
בתהלוכה פיזז האדמו"ר בעוז ובשמחה עצומה עם ספר התורה, והכניסו לתיבת ארון הקודש. לאחר מכן הסבו הקהל לסעודת מצווה.
במעמד השתתפו אדמו"רים, דיינים ורבנים חשובים, ובהם: האדמו"רים מלעלוב ירושלים, סטריקוב ירושלים, ווערדאן ירושלים; הגאון רבי משה ברנסדורפר; ראב"ד ביתר הגאון רבי צבי ברוורמן; גאב"ד זוועהיל; הגאון רבי מרדכי מילצקי; ראש ישיבת רש"י הגאון רבי חיים שמרלר; ראש הכולל הגאון רבי יחיאל הירשלר, ועוד רבנים חשובים.