רחובות ירושלים לבשו חג

האבנט העתיק וברכת הילדים: הרגעים המרגשים בהכנסת ספר התורה בבאניא

המונים חגגו במעמד הכנסת ספר התורה שנתרם לזכותו של האדמו"ר מנדבורנה באניא | דוד ארזני מגיש תיעוד מהרגעים המרגשים של המעמד, החל מברכת המזונות של ילדי החמד, ועד הריקודין קדישין של האדמו"ר כשהוא חגור עם האבנט היחסני של הרה"ק מקרעטשניף זי"ע | צפו בגלריה (חסידים)