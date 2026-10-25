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שודדים פרצו לחנות וחטפו הפתעה | צה"ל מעלה כוננות לקראת הבחירות 

צה"ל מעלה כוננות מחשש לניסיונות של ציר הטרור לשבש את ההצבעה | חשש מחסימות צירים מרכזיים והצבעות מחאה מצד פלגים קיצוניים | נתניהו יוכל לשוחח עם המפכ"ל יומיים לפני הבחירות | הרב אלי סדן מתייצב פומבית לצד עופר וינטר ומפלגת עמך ישראל | תיעוד חריג חשוד תקף מאבטח בית ספר, חטף את נשקו ונמלט | נאטמו בתי המחבלים שרצחו את סמ"ר רויטמן וסמל סוילם | סמל יובל שי סוילם הובא למנוחות | והתיעוד הקיצוני היומי - אחרי התחזית השודדים פרצו לחנות וחטפו הפתעה | צפו (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

כוננות שיא לקראת יום הבוחר: מעלה דריכות בכל הגזרות מחשש לניסיונות של איראן ושלוחותיה לשבש את הבחירות, במקביל ליוזמות של פלגים קיצוניים לחסום עורקי תנועה מרכזיים בארץ.

בזירה המשפטית והפוליטית: יו"ר ועדת הבחירות השופט נעם סולברג דחה את העתירה ואישר ל לשוחח עם המפכ"ל. במקביל, מכה לליכוד ולסמוטריץ', כאשר הרב אלי סדן שובר שתיקה ומביע תמיכה פומבית בעופר וינטר ומפלגת "עמך ישראל".

באירועי הביטחון: דרמה בגבעת שמואל לאחר שחשוד חטף באלימות נשק ממאבטח בית ספר ונמלט. במקביל, כוחות צה"ל אטמו בחברון את בתי המחבלים שרצחו בסוף השבוע את סמ"ר רון רויטמן וסמל יובל סוילם הי"ד.

בהוד השרון ליוו היום מאות למנוחות את סמל יובל שי סוילם, שנפל בקרב הגבורה בחברון תוך שהוא מנסה להציל את חברו תחת אש.

בתחזית מזג האוויר: מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי ניכר.

ולסיום - התיעוד הקיצוני של היום: חוליית שודדים שפרצה באישון לילה לחנות, ולא העלתה בדעתה את ההפתעה שמחכה לה בפנים.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
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