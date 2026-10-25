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צעד חסר תקדים

דרמת ענק בחסידות: לראשונה האדמו"ר מלעלוב הורה לחסידיו להצביע בבחירות

היסטוריה בחצה"ק לעלוב: האדמו"ר, שבעצמו נמנע מלהצביע בבחירות הארציות, חרג ממנהגו וממנהג אבותיו לאור חומרת השעה, והורה למשב"ק להכריז בליל שב"ק לפני אמירת 'כגוונא' על החובה להצביע אך ורק לרשימת אגודת ישראל שסימנה  ג'" • כל הפרטים על הצעד חסר התקדים ונוסח ההכרזה כאן ב'כיכר' (חסידים)

חר
חיים רוזנבוים
כיכר השבת |
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האדמו"ר מלעלוב (צילום: שוקי לרר)

היסטוריה בחסידות לעלוב: לאור חשיבות המערכה הבולטת וגורליותה של היהדות החרדית בארץ הקודש, חרג האדמו"ר מלעלוב ממנהגו השמור לאורך השנים, וביקש להכריז באופן רשמי ובולט בשמו כי כל אלו שהולכים להצביע בבחירות שיצביע אך ורק לרשימת אגודת ישראל שסימנה ג'.

את ההכרזה הכריז המשב"ק הרה"ח ר' נח גולדברג בפקודת הקודש של האדמו"ר, בליל שבת קודש בהיכל בית המדרש הגדול, לפני אמירת 'כגוונא' בתפילת קבלת שבת.

בהכרזה המיוחדת נמסר בשם האדמו"ר כי אסור לסטות מן הדרך המסורה, וכי כל המשתתף בהצבעה חייב להצביע אך ורק לרשימת אגודת ישראל שסימנה ג', וכל שכן וקרא קל וחומר שלא להצביע למפלגות אחרות שאין רוח חכמים נוחה הימנה.

נוסח ההכרזה בלעלוב (צילום: באדיבות המצלם)

אחד מהחסידים מציין בשיחה עם 'כיכר השבת' כי מדובר בציון דרך היסטורי ומשמעותי ביותר. עד כה נמנע האדמו"ר לחלוטין מהתערבות בענייני הבחירות לכנסת. ישנם כאלו שיסבירו כי הדבר נבע הן בשל העובדה כי לאדמו"ר ישנם גיסים ובני משפחה מחסידות סאטמר, והן בשל הרצון שלא לחרוג ממנהג אבותיו למעלה בקודש, כאשר אביו האדמו"ר זצ"ל לא הביע את דעתו בנושא פומבית, ורק זקינו האדמו"ר בעל ה'ברכת משה' זצ"ל חתם פעם יחידה על 'קול קורא' יחד עם האדמו"ר המהר"א מבעלזא זצ"ל.

אגב, האדמו"ר עצמו אינו נוהג להשתתף ולהצביע בבחירות הארציות לכנסת, אלא בבחירות העירוניות בלבד. עד כה נמנע האדמו"ר מלהביע כל עמדה או להורות לחסידיו כיצד לפעול בבחירות לכנסת.

אולם כעת, לאור המצב החמור השורר בארץ הקודש והחשש הכבד מהתגברות מפלגות השוליים המנסות לנגוס בקולות הציבור החרדי ולהביא לאיבוד קולות מתחת לאחוז החסימה הביע האדמו"ר את דעתו בפומבי ובגילוי דעת נחרץ.
אגודת ישראלהאדמו"ר מלעלובבחירות לכנסת

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