מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00

מבזקים נוספים
התירוץ המגוחך של החשודה בהתנפלות על בחור ישיבה עם מזרק
אנה מוצ'לובה הובאה לדיון בהארכת מעצר בבית המשפט במנהטן • התביעה חשפה פרטים קשים על סדרת התקיפות האנטישמיות | השופטת קבעה ערבות של 50 אלף דולר (בעולם)דניאל הרץ
שני הרוגים באירוע ירי ברחוב משה דיין בתל אביב
משטרת ישראל דיווחה על אירוע ירי ברחוב משה דיין בתל אביב, במהלכו נורו שני בני אדם ומותם נקבע במקום. כוחות תחנת תל אביב דרום וחוקרי זיהוי פלילי הגיעו לזירה, ונפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע.קובי רוזן
שני גברים כבני 60 פונו מחוסרי הכרה בתל אביב
שני גברים כבני 60 פונו הבוקר במצב קשה מדרך משה דיין בתל אביב. לפי דיווח מד"א, שני הפצועים היו מחוסרי הכרה עם פציעות חודרות. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 09:32.קובי רוזן
הפעילה החברתית שפי פז הלכה לעולמה
הפעילה החברתית שפי פז הלכה לעולמה.כיכר השבת
CNN: ישראל התכוננה לתקוף באיראן אך ארה"ב ביקשה להמתין
לפי דיווח ב-CNN, ישראל התכוננה לתקוף באיראן בימים האחרונים אך ארה"ב ביקשה להמתין ואותתה על פעולה משותפת בהמשך. אחת הסיבות: שיחה של זמיר עם ראש המטות המשולבים האמריקאי בה נטען שהדבר יפגע בבחירות. צבא ארה"ב ערוך לתקוף תוך 96 שעות מרגע פקודת טראמפ.כיכר השבת
משטרת ישראל: היערכות למזג אוויר קיצוני בדרום — חשש לשיטפונות וחסימת כבישים
משטרת ישראל מתריעה על מערכת מזג אוויר חריגה שצפויה לפקוד את הדרום ביום שלישי ורביעי (27-28.10.26). לפי השירות המטאורולוגי, צפויים גשמים עזים, רוחות חזקות, סופות רעמים וברד, לצד חשש לשיטפונות בנחלי הנגב, הערבה ואזור אילת. החל מצהריים ביום שלישי צפויים גשמים חזקים באילת, הנגב הדרומי והערבה, ובהמשך המערכת תתפשט צפונה. ביום רביעי צפויה התחדשות הגשמים והשיטפונות אחר הצהריים. כל אתרי הטיולים מבאר שבע ועד אילת ייסגרו. המשטרה קוראת לציבור להימנע מהגעה לנחלים ואתרי טיולים, להימנע מנסיעות שאינן חיוניות באזורי הסיכון, ולא לחצות כבישים מוצפים וערוצי מים זורמים.קובי רוזן
צה"ל: נעצרו 5 מחבלים מחמאס וג'יהאד אסלאמי ביהודה ושומרון
לוחמי חטיבת הצנחנים עצרו בשבוע שעבר חמישה מחבלים בכפר קבאטיה שבחטיבת מנשה - שלושה מזוהים עם חמאס ושניים עם הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. במבצע נוסף בהובלת חטיבת בנימין, פשטו לוחמי גדוד 202 על יותר מ-50 יעדים, ביצעו סריקות לאיתור אמצעי לחימה ותחקרו חשודים המזוהים עם חמאס. המבצעים התבצעו במסגרת הפעילות המתמשכת של אוגדת יהודה ושומרון לסיכול טרור.ב. ניסני
שתי ילדות נפגעו מרכב בבני ברק
שתי אחיות, בנות 5 ו-3, נפצעו בינוני וקל מפגיעת רכב בעת שחצו את רחוב רבי ישראל אבוחצירא בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו להן טיפול רפואי בזירה ופינו אותן לבית החולים שניידר בפתח תקווה. הילדות סובלות מחבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן