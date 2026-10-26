חשיפת מצבור נשק גנוב מצה"ל בקלנסווה — שני חשודים נעצרו

מבזקים נוספים
פגיעה בלב תעשיית הטילים הרוסית: טילים ריסקו את מפעל הנשק
תיעודים חדשים מציגים את רגעי הפגיעה במפעל „פרוטון” בעיר אוריול שברוסיה, המייצר רכיבים אלקטרוניים ואופטו־אלקטרוניים המשמשים מערכות טילים רוסיות, ובהן הטיל הבליסטי איסקנדר־אם (חדשות בעולם)דני שפיץ
מאות ראשי ישיבות בראשות חברי המועצת התכנסו להצלחת תנועת ש"ס | גלריה
כינוס חירום היסטורי בירושלים: מרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה של ש"ס וכ-200 ראשי ישיבות, רבני קהילות, ראשי מוסדות וגבאי בתי כנסת, בכנס חיזוק להצלחת תנועת ש"ס במערכה הגורלית תחת הכותרת: "זקניך ויאמרו לך - ועשית ככל אשר יורוך" ● גדולי ישראל בקריאת חירום: "מול מלחמת החורמה של השמאל נגד קודשי ישראל, חובה על כל אחד להירתם למערכה ולפעול לחיזוק עולם התורה, לומדי התורה והזהות היהודית" ● צפו בגלריה (חרדים)חזקי שטרן
טרגדיה בכביש 4: נכדו של הגר"ד לייבל נהרג בתאונת קורקינט קטלנית
רוכב קורקינט חשמלי נפגע מאוטובוס בכביש 4 ונהרג במקום • מדובר בעקיבא לייבל ז"ל, משפחתו מתגוררת ברמת גן| המשפחה השכולה שרויה באבל כבד (בארץ)כיכר השבת
דיווח: פאקר העביר תשלומים חודשיים בשנתיים האחרונות
עיתון אוסטרלי דיווח כי ג'יימס פאקר, שנתניהו נאשם בקבלת טובות הנאה ממנו, העביר כספים בתשלומים חודשיים במהלך השנתיים האחרונות. פאקר סירב להגיב לשאלות העיתון. בעקבות הדיווח, עו"ד עמית חדד עדכן את בית המשפט כי הוא מייצג חברות בשליטת פאקר, אך בסוגיות שאינן קשורות למשפט נתניהו.כיכר השבת
בלי רחמים: מה קורה ביפן לחברות שמעזות למכור אריזות מטעות?
בזמן שבמדינות רבות נמכרים מוצרים באריזות גדולות עם תכולה קטנה, ביפן החוק אוסר על הטעיית צרכנים באמצעות הצגת מוצרים באופן מטעה (חדשות בעולם)דני שפיץ
הרב הבכיר שתמך בסמוטריץ' מפתיע: "הפעם אצביע ליהדות התורה"
הגאון רבי יצחק ברדא, שתמך בבחירות הקודמות ברשימתם של סמוטריץ' ובן גביר, הודיע על שינוי בעמדתו בעקבות פגישה עם יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר | על הציונות הדתית: "לא מכיר את ההוא שהתחבר איתו, לא יודע מה האג'נדה שלהם עכשיו" (חרדים)חנני ברייטקופף
צעיר בן 18 נפצע בינוני באירוע אלימות בתראבין
צעיר בן 18 פונה הבוקר במצב בינוני לבית החולים סורוקה לאחר שנפצע באירוע אלימות בתראבין. הפצוע סובל מפציעה חודרת. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 09:56, והצעיר הובא תחילה למרפאה מקומית בתראבין.קובי רוזן
פועל נפצע בינוני בנפילה מסולם בבני ברק
גבר בן 36 פונה הבוקר במצב בינוני לבית החולים איכילוב לאחר שנפל מסולם במהלך עבודתו בבית עסק בבני ברק. הפועל סובל מחבלת ראש. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 09:44.קובי רוזן