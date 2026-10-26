אירוע דרמטי שהתרחש בערב השבת האחרונה, במהלך יום שישי אחר הצהריים, בשכונת קראון הייטס שבברוקלין - מעוז של אלפי משפחות חסידי חב"ד - הסתיים במעצר דרמטי של שני בני נוער החשודים במעשי גניבות חמורים.

האירוע החל כאשר קטנוע נגנב בסמוך לרחובות פרזידנט וקרול, צומת מרכזי בשכונה. שני החשודים, שחשבו כי יוכלו להיעלם במהירות מהמקום, החלו לגרור ולהוביל את הקטנוע לעבר סמטה צדדית בניסיון להתניע אותו ולפרוץ אותו מחוץ לעיני העוברים והשבים.

אלא שהשניים לא לקחו בחשבון את מערך התצפית והעין הפקוחה של מתנדבי ארגון 'השומרים' בקראון הייטס. לפי הדיווח באתר 'קראון הייטס אינפו', ברגע שהתקבל הדיווח הראשוני על הגניבה, הזניק צוות המבצעים של הארגון רחפן לאוויר.

בסרטון שתיעד את המעקב ממעוף הציפור, ניתן לראות תחילה את שני החשודים כשהם עומדים בסמוך לקטנוע הגנוב ומנסים להתעסק עמו ולהתניע אותו מתחת לעמוד חשמל.

ראיתם אותה? חיפושים אחר דיאנה יעקובוב מנווה יעקב קובי רוזן | 12:16

לאחר שהבינו כי אינם מצליחים להתניע את הכלי במקום, השניים נראים בסרטון כשהם זונחים את הקטנוע ומתחילים לנוע בריצה מהירה לאורך הסמטה. בכל אותה העת, הרחפן של מתנדבי השומרים עקב אחריהם מגובה רב, תיעד את מסלול הבריחה שלהם והעביר דיווח ומיקומים מדויקים בזמן אמת לניידות המשטרה המקומיות.