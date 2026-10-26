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מלכודת בסמטה

קולטים את החרדים בקצה הרחוב ובורחים - שם ממתינים השוטרים | צפו

שני בני נוער גנבו קטנוע בלב קראון הייטס בערב שבת, אך לא חשבו על העין הפקוחה מלמעלה • רחפן של ארגון השומרים עקב אחריהם מהאוויר, תיעד את מסלול הבריחה והעביר מיקומים מדויקים למשטרה • כך הסתיים המרדף הדרמטי במעצר מהיר ומדויק • "מעצר לפי הספר" – שיתוף פעולה מושלם בין מתנדבים לשוטרים (בארץ)

דה
דניאל הרץ
כיכר השבת |
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התפיסה הדרמטית
התפיסה הדרמטית (צילום: השומרים, קראון הייטס)

אירוע דרמטי שהתרחש בערב השבת האחרונה, במהלך יום שישי אחר הצהריים, בשכונת קראון הייטס שבברוקלין - מעוז של אלפי משפחות - הסתיים במעצר דרמטי של שני בני נוער החשודים במעשי גניבות חמורים.

האירוע החל כאשר קטנוע נגנב בסמוך לרחובות פרזידנט וקרול, צומת מרכזי בשכונה. שני החשודים, שחשבו כי יוכלו להיעלם במהירות מהמקום, החלו לגרור ולהוביל את הקטנוע לעבר סמטה צדדית בניסיון להתניע אותו ולפרוץ אותו מחוץ לעיני העוברים והשבים.

אלא שהשניים לא לקחו בחשבון את מערך התצפית והעין הפקוחה של מתנדבי ארגון 'השומרים' בקראון הייטס. לפי הדיווח באתר 'קראון הייטס אינפו', ברגע שהתקבל הדיווח הראשוני על הגניבה, הזניק צוות המבצעים של הארגון רחפן לאוויר.

בסרטון שתיעד את המעקב ממעוף הציפור, ניתן לראות תחילה את שני החשודים כשהם עומדים בסמוך לקטנוע הגנוב ומנסים להתעסק עמו ולהתניע אותו מתחת לעמוד חשמל.

לאחר שהבינו כי אינם מצליחים להתניע את הכלי במקום, השניים נראים בסרטון כשהם זונחים את הקטנוע ומתחילים לנוע בריצה מהירה לאורך הסמטה. בכל אותה העת, הרחפן של מתנדבי השומרים עקב אחריהם מגובה רב, תיעד את מסלול הבריחה שלהם והעביר דיווח ומיקומים מדויקים בזמן אמת לניידות המשטרה המקומיות.

המעקב הרציף והאיכותי אפשר לשוטרים להיערך מבעוד מועד. כפי שמשתקף בהמשך התיעוד, ברגע ששני הנערים רצו במעלה הסמטה, גיחו לעברם שוטרי משטרתצ ניו יורק שהמתינו להם מבעוד מועד בקצה השביל, יחד עם ניידת משטרה שחסמה את היציאה.

השוטרים איגפו את השניים במהירות, השתלטו עליהם, אזקו אותם והובילו אותם למעצר מבלי שהייתה להם כל אפשרות להימלט.

בארגון 'השומרים' סיכמו את האירוע כ"מעצר לפי הספר" והרעיפו שבחים על שיתוף הפעולה ההדוק והמיומן בין מתנדבי הארגון לבין שוטרי תחנה 71. בארגון הדגישו כי השילוב בין מענה מהיר, תקשורת רציפה בשטח וטכנולוגיית מעקב מתקדמת הוא שהביא ללכידת החשודים תוך זמן קצר, וקראו לתושבי השכונה להמשיך ולגלות ערנות, לדווח על כל פעילות חשודה בקו החם של הארגון, ולהקפיד על הכלל: "אם ראיתם משהו – תגידו משהו".
חב"דקראון הייטסהשומריםמשטרת ניו יורקגניבת קטנועים

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