התמונות שהעלנו למודלי ה-AI ( צילום: שוקי לרר )

אלפי שלומי אמוני ישראל השתתפו אמש (ראשון) בעצרת הבחירות הענקית של 'דגל התורה' שנערכה על גשר הרב לנדא בבני ברק, והציגו מפגן כוח אדיר, בראשות גדולי ישראל. אולם, כפי שקורה באירועי ענק, השאלה הכי מדוברת בסיום האירוע נותרה: כמה אנשים באמת השתתפו?

כדי לקבל הערכה אובייקטיבית, העלינו את תמונות האוויר המרהיבות מהעצרת של הצלם שוקי לרר לשישה ממודלי הבינה המלאכותית (AI) המובילים בעולם, וביקשנו מהם לבצע ניתוח צפיפות ושטח כדי להבין כמה אנשים השתתפו בעצרת.

עצרת הרבבות של 'דגל התורה' בבני ברק ( צילום: שוקי לרר )

עצרת הרבבות של 'דגל התורה' בבני ברק ( צילום: שוקי לרר )

הנה הממצאים וההערכות של כל אחד מהמודלים: הגר"ד לנדו בהתבטאות חריגה: "הם יישרפו בגיהינום שריפת עולמים" חזקי שטרן | 11:38 Meta AI: זהיר ומחושב מודל ה-AI של חברת 'מטא' העריך בתחילה כי על שטח הגשר עצמו (בהערכה של כ-10,000 עד 15,000 מ"ר ובצפיפות של 2–3 אנשים למ"ר) נמצאים בין 20,000 ל-40,000 איש. עם זאת, המודל ציין כי מדובר רק בקטע הנראה בפריים, בעוד הדיווחים מהשטח והרחובות הסובבים מצביעים על מספרים גבוהים בהרבה.

הניתוח של Meta AI

Gemini: שומר על זהירות

המודל של גוגל נמנע מלהתחייב במספרים מדויקים, בציינו כי העומס והצפיפות הרב שמתפרסים למרחק רב מקשים על ספירה פרטנית. עם זאת, על פי ניתוח סדר הגודל של השטח והצפיפות, העריך המודל כי מדובר ב"עשרות אלפי אנשים, ואולי אף למעלה מכך".

הניתוח של Gemini

ChatGPT: הערכה ויזואלית ממוקדת

מודל ChatGPT ביצע חישוב ויזואלי של הקהל שנראה בתמונה וקבע סדרי גודל של כ-60,000 עד 80,000 איש. לצד זאת, המליץ המודל לדווח בזהירות על "עשרות אלפים" בשל מגבלות הזווית והפרספקטיבה.

הניתוח של ChatGPT

Grok: ניתוח משולב ומעמיק

המודל Grok שילב בין ניתוח התמונות לדיווחים בתקשורת. הוא ציין כי בעוד המארגנים וכלי התקשורת מדווחים על כ-100,000 משתתפים, והערכות עצמאיות זהירות יותר נעות סביב 25,000, ניתוח ויזואלי של הקהל הצפוף מורה על הערכה סבירה של בין 25,000 ל-60,000 איש.

הניתוח של Grok

Claude: חישוב מתמטי לפי מטרים

מודל Claude ביצע שקלול מפורט לפי מטרים רבועים וצפיפות דחוסה של 3.5–4.5 בני אדם למטר. לפי חישוב מעודכן של שטח הגשר (כ-25,000 עד 35,000 מ"ר), העריך המודל את גודל הקהל ב-90,000 עד 150,000 איש (עם ממוצע משוער של כ-120,000 איש).

הניתוח של Claude

DeepSeek: מסתמך על הדיווחים מהשטח

המודל הסיני DeepSeek הסתמך על הדיווחים והנתונים מהתקשורת החרדית וקבע כי בעצרת השתתפו למעלה מ-100,000 איש. המודל הגדיר את האירוע כ"מפגן כוח היסטורי" וההתכנסות הגדולה ביותר במערכת הבחירות.

הניתוח של DeepSeek

בשורה התחתונה

בין אם נסתמך על החישובים הפיזיקליים הזהירים של מודלי ה-AI ובין אם על הנתונים המעודכנים של השטח, תמונת המצב ברורה: רבבות אלפי שלומי אמוני ישראל כבשו את המקום, והציגו מפגן ענק שייזכר עוד זמן רב.